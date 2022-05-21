HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 ülkeyi katetti! Akıncı TİHA'dan büyük başarı

3 ülkeyi katetti! Akıncı TİHA'dan büyük başarı

21.05.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'da düzenlenecek Teknofest etkinliğinde uçuş yapacak Bayraktar Akıncı TİHA'lar, Bakü'ye ulaştı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan havaalanından kalkış yapan Akıncı'lar Gürcistan'ı geçerek Azerbaycan'a 2000 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirdi. Öte yandan 26 Mayıs Perşembe günü açılış töreni gerçekleştirilecek olan Teknofest Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi de iki devletin Cumhurbaşkanını ağırlayacak.

3 ülkeyi katetti! Akıncı TİHA'dan büyük başarı

Tekirdağ Çorlu'dan kalkan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçları (TİHA) Gürcistan'ı da geçerek Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye iniş yaptı. Akıncı TİHA'LAR Azerbaycan'da düzenlenecek teknofeste uçuş gösterisi yapacak.

2000 KİLOMETRELİK UÇUŞ

Yaklaşık 2000 kilometre uçan Akıncı'lar, üç ülkeyi katederek başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

TEKNOFEST AZERBAYCAN İÇİN GERİ SAYIM

Azerbaycan'da düzenlenecek teknofest için son 5 güne girilirken, festivale 17 bin kişi kayıt yaptırmış durumda.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali teknofest, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da gerçekleştiriliyor.

A

26-29 Mayıs'ta Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Millî Parkta düzenlenecek teknofest coşkusu için son 5 güne girilirken, hazırlıklar da büyük bir heyecan ve özveriyle devam ediyor.

BAKÜ’DE 4 GÜN BOYUNCA DOPDOLU GEÇECEK BİR TEKNOFEST

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek teknofest Azerbaycan’da birbirinden ilgi çekici etkinlikler olacak.

b

Teknofest bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle şölene hazırlanıyor.

Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı’nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebilecek.

v

5 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU

Duyuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi gören teknofest Azerbaycan’a şimdiden online 17 bin kayıt yapıldı.

Teknofest Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1000 takım olmak üzere 5 bin yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250’den fazlası finale kaldı.

vv

Teknofest Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü’ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu.

"İKİ DEVLET TEK MİLLET" VE TEKNOFEST

76 paydaş kurumun desteğiyle 26 Mayıs Perşembe günü açılış töreni gerçekleştirilecek olan teknofest Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi de iki devletin Cumhurbaşkanını ağırlayacak.

BB

Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir il bunu konuşuyor! Orman yangınını PKK mı çıkardı? Valilikten açıklama geldiBir il bunu konuşuyor! Orman yangınını PKK mı çıkardı? Valilikten açıklama geldi
Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradıKorkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı
Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

3600 ek göstergeye 3 ara kademe formülü

3600 ek göstergeye 3 ara kademe formülü

Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklaması

Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'

Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'

Milletin Sesi mitingi başladı! Alan doldu

Milletin Sesi mitingi başladı! Alan doldu

Annesinin ilişkisini öğrenen çocuk dehşet saçtı

Annesinin ilişkisini öğrenen çocuk dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.