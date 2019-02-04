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"3. Ulusal Bilim Kampı" Uludağ Üniversitesi’nde başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ’III.Ulusal Bilim Kampı´ Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ’III.Ulusal Bilim Kampı´ Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı. 4-6 Ocak tarihleri arasında devam edecek kampta öğrenciler farklı alanlarda bilimsel yeteneklerini sergileyecek.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kampın açılış konuşmasını yapan MEB Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, velilerin helikopter gibi çocuklarının başında dönmemeleri gerektiğini kaydetti. Şubat ayında öğrencilere ödev verilmesini eleştiren velilere seslenen Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Arkadaşlar, ödevsiz eğitim olmaz. Bunun tartışması da olmaz. Bunu ben kimseyi eleştirmek adına söylemiyorum. Eğitimsel bilgime dayanarak söylüyorum. Ödevin bir dozu olur, kapsamı olur, süresi olur. Bu üç şeye dikkat ettiğin zaman istediğin ödevi verebilirsin. Bazen çok ödev veren öğretmen, bazen de hiç ödev vermeyen öğretmen iyi oluyor. Dolayısıyla öğretmenler de bocalıyor. Çok yanlış kavramlar kullanıyoruz. Eğitimde ezber olmaz diyoruz. Ezbersiz eğitim olmaz. Kerrat cetvelini bilmeden, bir takım şiirleri bilmeden, ezberlemeden eğitim yapamazsınız. Ezber, eğitimin bir kesitinde her zaman vardır. Bunu böyle topluma yanlış aksettirerek, yanlış tartışmalar açarak;öğretmenleri, eğitimcileri, bazen de siyasetçileri yanlış kapılara yönlendiriyoruz” diye konuştu.
Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın hedeflerini de açıklayan Bakan Yardımcısı Safran, “Bizim amacımız; gerçekten eğitimi bir devlet politikası haline getirmek ve bizden sonra kim gelirse gelsin, bu devlet politikasını devam ettirsin istiyoruz. Bunu geliştirerek, yeni yeni modellerle, dünyadaki gelişmelerle örnek şekilde devam ettirsin istiyoruz. Burada bizim oturttuğumuz iki büyük temel var. Birisi öğretmenler. Biz öğretmenlere çok önem veriyoruz, vermek zorundayız. Sistemde 935 bin öğretmenimiz var. Biz sobalı okullarda, 5 sınıfın birleştiği sınıflarda eğitim yaptık. Fiziki şartlar eğitim için önemlidir, müfredatta önemlidir. Ancak öğretmen çok daha önemlidir. En iyi öğretmene en kötü müfredatı verseniz dahi, o öğretmen o kötü müfredatı geliştirir. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitimin kalitesi öğretmenin kalitesinin üzerinde değildir. O anlamda biz öğretmenlerimiz noktasında çok farklı çalışmalar yaparak, o öğretmenlerimizin yetişmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Programa ev sahipliği yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise Türkiye’nin çok önemli aşamaları geride bıraktığını, ancak tıpkı ekonomide olduğu gibi eğitim alanında da yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 4. sanayi devriminin eşiğindeki dünyada Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak öncü nesilleri yetiştirebilmenin önemli görevler arasında yer aldığına işaret eden Rektör Ulcay, “Bu anlamda gerek Yüksek Öğretim Kurumumuzun üniversitelerimizi bu medeniyet yarışında yeniden tanımlamak için yaptığı çalışmalar gerekse de Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesiyle somutlaşan projeleri büyük değer taşımaktadır.Hükümetimiz liderliğinde, üniversitelerimiz ve tüm eğitim kurumlarımızın yanı sıra özel sektörümüzün de gayreti ve katkılarıyla bilgi üreten ve teknoloji geliştiren lider bir ülkeyi birlikte ortaya çıkaracağız.Milletimizin ortak hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek gençleri ve onları yetiştirecek öğretmenlerimizi ve akademisyenlerimizi teşvik etmek, yol göstermek, desteklemek öncelikli ödevlerimizdendir.Bizler de bu dönüşümü sağlamak ve ülkemizin kalkınma hedeflerine en yüksek katkıyı koyabilmek için büyük bir dönüşüm hamlesi başlattık” dedi.
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de konuşmasında programda yaptığı konuşmasında Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde kullanabileceği çok sayıda kaynağı bulunduğunu ancak bunların içerisinde en önemlisinin insan kaynağı olduğunu aktardı. Açılışı yapılan programın çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Arif Karademir, emeği geçen herkese teşekkür etti.Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Ulusal Bilim Kampı’nın bu yıl Bursa’da gerçekleştirilecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger ve BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Öğüt’ün konuşmacı olduğu ‘Bilimsel Araştırma Metotları’ konulu seminer gerçekleştirildi.

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