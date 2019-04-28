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3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 22:18 | Son Güncelleme

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ‘Yılın Haber Ajansı’ ödülüne layık görülen İhlas Haber Ajansının (İHA) ödülünü İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş aldı.
Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken Ödül Töreni, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Umut Akyürek’in sahne aldığı gecede birbirinden farklı kategorilerde ödüller sahiplerine verildi. Habertürk’ün programlarından Aysun Öz ile Ne yapsak “Yılın Kültür Sanat Programı”, Kanal 7’nin haber spikeri Hülya Seloni “Yılın Habercisi”, A Spor’un spor yorumcusu Cüneyt Şen “Yılın Spor Yorumcusu” ödülleri takdim edilirken, “Yılın Haber Ajansı” ödülüne ise İhlas Haber Ajansı layık görüldü. Ödülü, İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş aldı.
“Doğu Anadolu’da da birçok yerel medya bizim ortak çalışma arkadaşlarımız”
Ödül töreninde yaptığı kısa konuşmada organizasyon için tebriklerini sunan İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, “Bu hakikaten çok sıcak, samimi bir gece. Dünyanın 51 ülkesinden haber üreten bir ajans olarak Doğu Anadolu’da da birçok yerel medya bizim ortak çalışma arkadaşlarımız. Bu çerçevede Erzurum’dan yerel medya ve gazetenin güzel organizasyonu için emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü

3. Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde İHA’ya ‘Yılın Ajansı’ ödülü
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