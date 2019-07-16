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3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “15 Temmuz ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği’nin birlikte organize ettiği “3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “15 Temmuz ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür. 15 Temmuz 2016 tarihinde kirli dünyasını yüce dinimiz İslam’ın ilke ve değerleri arkasına gizleyen terör şebekesi FETÖ vatanımıza, milletimize, birliğimize, istiklal ve istikbalimize kastetmiştir” şeklinde konuştu.
15 Temmuz günü, halkın büyük bir azim ve inançla dinine, değerlerine ve hürriyetine sahip çıktığını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Hain darbe girişimi ki darbe girişimi yeterince ifade etmiyor. Vatanımızı işgal girişimi diyoruz buna, bu işgal girişimi Allah’ın inayeti, yöneticilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesareti ile bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Din istismarı yaparak insanları kandıran hain örgüte atıfta bulunan Başkan Erbaş, “Bir yerde herhangi bir kitaba Kur’an-ı Kerim’den daha fazla değer gösteriliyorsa orada hakikat adına ciddi bir sorun var demektir. Bazı kişilerin hatadan korunmuş olduğuna inanılıyor ve onlara Peygamber Efendimizden daha çok itibar ediliyorsa İslam’ın dışına çıkılmış demektir” diye konuştu.

“Din istismarı ile mücadelenin en etkin yolu doğru dini bilginin yerleştirilmesidir”
Hain yapıyla mücadelenin eğitimle olacağına değinen Erbaş, “Bir daha benzer süreçler ve ihanetler yaşamama adına sağduyulu ve ferasetli yaklaşımı güçlendirmeliyiz. Din istismarı ile mücadelenin en etkin yolu doğru dini bilginin yerleştirilmesi, Kur’an ve sünnete dayalı bir din eğitimi, ahlak ve maneviyata dayalı bir davranış eğitimidir. Dini istismar eden örgütler genelde özgüveni, özgür düşüncesi, kimlik ve karakteri elinden alınmış genç kitleler oluşturmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla çocuklarımıza okul öncesi eğitimden başlayarak sağlıklı bir karakter ve değer aşılayacak, onların iyi bir kul ve güzel ahlaklı insan olmasını sağlayacak bir eğitim ortamı ve müfredatı hazırlamaya mecburuz” dedi.
Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hain darbe gecesini anlatan bir belgesel film gösterimi gerçekleşti. Belgesel gösterimi ardından sempozyuma geçildi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik’in yanı sıra birçok öğrenci ve vatandaş katıldı.

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi
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