3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “15 Temmuz ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği’nin birlikte organize ettiği “3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “15 Temmuz ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür. 15 Temmuz 2016 tarihinde kirli dünyasını yüce dinimiz İslam’ın ilke ve değerleri arkasına gizleyen terör şebekesi FETÖ vatanımıza, milletimize, birliğimize, istiklal ve istikbalimize kastetmiştir” şeklinde konuştu.

15 Temmuz günü, halkın büyük bir azim ve inançla dinine, değerlerine ve hürriyetine sahip çıktığını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Hain darbe girişimi ki darbe girişimi yeterince ifade etmiyor. Vatanımızı işgal girişimi diyoruz buna, bu işgal girişimi Allah’ın inayeti, yöneticilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesareti ile bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Din istismarı yaparak insanları kandıran hain örgüte atıfta bulunan Başkan Erbaş, “Bir yerde herhangi bir kitaba Kur’an-ı Kerim’den daha fazla değer gösteriliyorsa orada hakikat adına ciddi bir sorun var demektir. Bazı kişilerin hatadan korunmuş olduğuna inanılıyor ve onlara Peygamber Efendimizden daha çok itibar ediliyorsa İslam’ın dışına çıkılmış demektir” diye konuştu.