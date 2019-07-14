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3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

Sempozyum, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği tarafından 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneğince "3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu" düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sempozyumun 16 Temmuz Salı günü Başkanlığın konferans salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.

Sempozyumun açılışında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'in konuşma yapacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sempozyumun 1. oturumunda '15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı' başlığı altında 'dinin dünya menfaatine araç kılınması' ve 'İslam tarihi boyunca din istismarı' konuları, 2. oturumda 'FETÖ: Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü' başlığı altında 'FETÖ tarafından istismar edilen kavram ve değerler', 'İslam dünyasında 15 Temmuz'un etkileri' ve 'FETÖ dini bir cemaat olabilir mi?' konuları, 3. oturumda ise 'Din İstismarıyla Mücadele ve Gelecek Perspektifi' başlığı altında 'FETÖ ve din istismarıyla mücadelenin gençliğe bakan yüzü' ve 'dini istismar eden örgütlerle mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığının rolü' konuları ele alınacak."

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Anahtar Kelimeler:
3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu diyanet işleri başkanlığı

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