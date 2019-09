"3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali"

Demirtaş, gastronomi dünyasının önemli isimlerinin festival için Adana'ya geleceğini, festival boyunca tadım oturumları, söyleşiler, paneller ve mutfak atölyeleri gerçekleştireceklerini, Gaziantep ile Hatay'ın da konuk şehirler olarak orada olacağını dile getirdi.

Festivale dünya çapından da katılım olacağını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden ve Adana Lezzet Festivali'nde 'Büyük Akdeniz Şöleni'nin bir parçası olacaklar. Öte yandan Akdeniz havzası dışından Güney Kore ve Endonezya da açacakları stantlarla kendi ulusal lezzetlerini, lezzet tutkunlarının beğenisine sunacaklar. Böylelikle Adana’da, Uzak Doğu’dan Akdeniz’e eşsiz bir lezzet şölenine tanık olurken, festivale katılan ülkeler arasında da dostluk ve sevgi köprüsünü hep birlikte inşa edeceğiz."

Demirtaş festivalde Guinness rekoru denemesinin de olacağını aktararak, "Halihazırda 194,5 metrelik et şiş ile dünya rekoru Çin’in elinde. Adanalı işletmemiz de yaklaşık 250 metre uzunluğundaki mangal üzerinde, 222 metrelik et şiş ile Guinnes dünya rekorunu Türkiye’ye getirecek ve 'tek şişte en uzun et pişirme rekoru' Adana’da kırılacak. Böylece Adana Lezzet Festivali bu yıl hem lezzetleri hem de kırılacak Guinness rekoru ile anılacak." ifadelerini kullandı.