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3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ulusoy: - "Güçlü Türkiye'nin varlığı, gerek Avrasya coğrafyasında gerekse dünya genelinde mazlum milletler için hayati önem taşımaktadır"

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ulusoy, güçlü Türkiye'nin varlığının, gerek Avrasya coğrafyasında gerekse dünya genelinde mazlum milletler için hayati önem taşıdığını belirtti.

Ulusoy, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde düzenlenen 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi'nde, 21'inci yüzyılın Avrasya üzerinde şekilleneceğini, bu coğrafyada en önemli aktörlerden birinin Türkiye olacağını söyledi.

Milli birlik ve beraberlik içinde, ortak değerlerde uzlaşarak bir arada yaşayan Türk milletinin bölge için önemli bir aktör olması yolunda tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Ulusoy, "Orta Asya'da Kafkaslarda, Orta Doğu'da ve Balkanlarda kadim Türk kültürünün 21'inci yüzyıl vizyonuyla güçlendirilerek Avrasya coğrafyasında söz sahibi bir Türkiye için el ele vermemiz gerekir. Güçlü Türkiye'nin varlığı, gerek Avrasya coğrafyasında gerekse dünya genelinde mazlum milletler için hayati önem taşımaktadır. Bu bilinçle ülkemizdeki kardeşliğimizi güçlendirmeli, dünya siyasetinde söz sahibi olacak politikalara imza atmalıyız." ifadesini kullandı.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Keleş ise toplumların milli kimliklerini kazanmalarında en önemli unsurlardan birinin eğitim olduğunu dile getirdi.

Eğitimin dört temel ayak üzerine yapılandırılması gerektiğine işaret eden Keleş, "Bunlar dil, tarih-kültür, felsefe ve tabii ilimlerdir. Milli kimliğin oluşmasında en önemli rolü oynayan ise dil ve kültürdür. Diline ve kültürüne sahip olamayan toplumlar başka egemen güçlerin etkisi altında kalarak milli kimliklerini kaybederler. Bu tür sempozyumlarda bu konuların tartışılması ve karara bağlanmasında önemli rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Varis Çakan da Çin'in, Avrasya stratejisi üzerine vurgu yaparak, ipek yolunun yeniden canlandırılmaya çalışıldığını, bu süreçte Türkiye'ye önemli roller düştüğünü bildirdi.

Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Kosova, Kırgızistan, Moldova ve Türkiye'den 348 akademisyenin katıldığı kongre 21 Nisan'da sona erecek.

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