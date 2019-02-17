Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Biri, "İyi bir anne, iyi bir bebek; bunun için herkes el birliğiyle çalışıyor. Birbirinin sorunları, ne yaptığı, ne yapması gerektiği öğrenildiğinde de iyi iş üreten sağlık ekibi oluyorsunuz. Daha güçlü bilgi üretiyorsunuz, dolayısıyla herkes birbirinden pozitif şekilde etkileniyor." dedi.

Bolu'da, Koru Hastaneleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi"nin son gününde AA muhabirine değerlendirme yapan Prof. Dr. Biri, kongrenin yorucu, yoğun ve verimli geçtiğini, katılımcılardan güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Biri, kongrede yurt dışından katılımcıların da yer aldığını aktararak, "Onlarda, gerek kurs gerekse kongre kısmında memnuniyet duygusu var. Bilimsel verilerin güncellendiği, herkesin birbiriyle kaynaştığı, geleceğe yönelik planların oluştuğu bir kongre oldu." diye konuştu.

Doğumun sadece tıbbi bir süreç olmadığını dile getiren Biri, şöyle devam etti: