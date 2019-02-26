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"3. Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun: - "Hocalı'da insanlar sadece Azerbaycan vatandaşı olduğu için değil Türk ve Müslüman oldukları için katledilmişlerdir. Yani bu katliam 'Türk milletinin mensubuyum' diyenlere karşı yapılmıştır"

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, "Hocalı'da insanlar sadece Azerbaycan vatandaşı olduğu için değil Türk ve Müslüman oldukları için katledilmişlerdir. Yani bu katliam 'Türk milletinin mensubuyum' diyenlere karşı yapılmıştır." dedi.

Coşkun, Güre Yerleşkesi Rektörlük Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "3. Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Geçen yıl sempozyumun başlığının "Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Zeytin Dalı Harekatı" olduğunu belirten Coşkun, bu yıl ise etkinlikte hem Hocalı katliamı hem de Türk dünyasına ilişkin sorunların bilimsel zeminde konuşulmasının sağlanacağını söyledi.

Hocalı katliamının esasen insanların etnik kimliğine karşı yapılan soykırım olduğuna işaret eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Hocalı'da insanlar sadece Azerbaycan vatandaşı olduğu için değil Türk ve Müslüman oldukları için katledilmişlerdir. Yani bu katliam 'Türk milletinin mensubuyum' diyenlere karşı yapılmıştır. Aradan geçen 27 yılda dünyanın bu olay karşısında sessiz kalmaya devam etmesi de üzerinde durulması gereken vahim bir gerçektir."

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin de tarafgir ve tutucu davranış sergileyerek bu olaya sessiz kaldığını dile getiren Coşkun, Hocalı katliamını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Akademisyenlerce "Hocalı Soykırımı" ve "Türk Dünyası" konularında tebliğlerin sunulacağı sempozyum, 2 gün sürecek.

Sempozyumun açılışına, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Giresun Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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