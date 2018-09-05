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3. Uluslararası İş Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:40 | Son Güncelleme

Uluslararası İş Günleri toplantısı, sekizi bakan düzeyinde 27 ülkeden temsilcinin katılımıyla yapıldı

İZMİR (AA) - 87. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası İş Günleri toplantısının, sekizi bakan düzeyinde 27 ülkeden gelen temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık Şirketinden (İZFAŞ) yapılan açıklamaya göre, bir otelde yapılan toplantıda, sekizi bakan düzeyinde 27 ülkeden gelen temsilciler, Türkiye'nin uluslararası ticareti, yatırımları ve projeleri hakkında bilgilendirildi.

Türkiye ile katılımcı ülkeler arasında doğabilecek işbirliklerinin değerlendirildiği toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Eximbank yetkililerince Türkiye'deki yatırım fırsatlarının tanıtıldığı sunumlar yapıldı.

Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugüne kadarki başarılarından çok etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altyapı ve ulaştırma konusunda 20 yıl öncesine göre çok büyük bir ilerleme var. Türkiye'nin şu ana kadar Karadağ ile gerçekleştirdiği yatırımlardan memnunum ve yenilerini hedefliyoruz. Yaklaşık bin Türk firması Karadağ'da faaliyet gösteriyor. Bu organizasyon ile Türk bakan ve iş adamları ile bir araya geleceğim için mutluyum. Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı olarak, buradan dönünce daha çok liman, altyapı ve yol projesi görmek istiyorum."

Arnavutluk Finans ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Albana Shkurta ise uzun yıllardır 2 ülke arasında hem geleneksel hem de profesyonel bir dostluk olduğunu ve Türkiye'nin Arnavutluk'un ilk uluslararası iş birliği yaptığı ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Arnavutluk'taki en büyük bankanın bir Türk şirketine ait olduğunu belirten Shkurta, şu ifadeleri kullandı:

"Türk firmalarına ait çok sayıda enerji ve turizm yatırımlarımız var. Türk şirketi tarafından Arnavutluk'ta bir havaalanı yapılıyor, ekonomimize büyük bir katkısı var. Türklerle turizm açısından da iş birliği yapmak istiyoruz. Çünkü Türkiye turizm açısından bakınca çok iyi bir konumda bulunuyor. Aynı zamanda turizm işinde Türkiye'nin bilgi ve deneyiminden yararlanmak istiyoruz. Arnavutluk çok küçük bir ülke, global olarak daha yeni yeni tanınmaya başladık ve bu organizasyon ile Türk yatırımcılara kendimizi tanıtmak için güzel bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz."

Üç gün sürecek İş Günleri'ne bu yıl 18 ülkeden bakan düzeyinde katılım olacak.

Toplam 27 ülkenin katılacağı İş Günlerinin son günü olan 7 Eylül'de, Türkiye-Sırbistan arasında yapılacak ikili görüşmelerine Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic de katılacak.

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Bakan İzmir Enternasyonel Fuarı uluslararası iş günleri

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