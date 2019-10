3. Uluslararası Kudüs Konferansı

Üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kudüs Konferansının Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına yeni bir nefes getireceğine, yeni bir ufuk açacağına inandığını dile getiren Arslan, Hak-İş'in Kudüs ve Filistin davasına sahip çıkmayı, her platformda savunmayı ve duyarlılık oluşturmayı kendine görev edindiğini belirtti.

- "Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya olan borcumuzu ödemek zorundayız"

Arslan, "Ülkemizin üstlendiği sorumluluk gibi, biz de dünyanın vicdanını uyandırmaya çalışıyoruz.

Bizi bekleyen Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya olan borcumuzu da 'Bir şey yapmalı' diyerek, terleyip emek vererek ödemek zorundayız.

Onun için buradayız, onun için Kudüs'leyiz, onun için Mescid-i Aksa'dayız.

Ayrıca, bu konferansımız ile Kudüs ve Filistin'le ilgili uluslararası sendikal destek sağlamak, emek hareketinin rolünü artırmak ve iş birliği imkanlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in yıllardır devam eden saldırılarını lanetlediğini vurgulayan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşmiş Milletlerin 74. Genel Kurulunda dünya liderlerine hitaben yaptığı, İsrail'in katliamlarına ve Filistin'e değindiği konuşma için teşekkür etti.

Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te yaşanan hak ihlallerini uluslararası alana taşımaya devam edeceklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Filistin'de zulüm, işgal, soykırım, katliam artık o dereceye varmıştır ki her an olağanüstü bir trajediyle karşılaşıyorsunuz.

Ama Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün çığlığı duyulmak istenmiyor.

Filistin kan ağlıyor. Çocuklar temel sağlık hizmetleri alamıyor, hastaneler bombalanıyor. Kirli su içmek zorundalar. Deniz kıyısındaki ülke deniz ürünlerine ulaşamıyor. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli demeden siyonist devlet İsrail istediğini yapıyor. Bütün bunlar BM'nin, İslam İşbirliği Teşkilatının, Arap Birliği gibi uluslararası örgütlerin ve insanlığın gözleri önünde yaşanıyor. 'Öz yurdunda garip, öz vatanında parya' hayatı süren 2 milyon Gazzeli açık hava hapishanesinden ibaret küçük bir kara parçasına mahkum edilmiştir.

Her gün daha da vahşileşen İsrail'in saldırıları vahşetin de ötesinde bir soykırıma dönüşmüştür. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye karşı bu saldırgan davranışlarını sürdürmesi halinde, sonuçlarını iyi düşünmesi gerekmektedir.

Vicdanı olan, mazlum ve masumlara karşı yüreğinde acı ve merhamet hisseden uluslararası toplumun sesini yükseltmesini bekliyoruz."