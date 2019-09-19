HABER

3. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

3. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) iş birliğinde gerçekleştirilen "3. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm" temalı kongre sona erdi.

Türkiye'nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede 70'in üzerinde bildiri sunuldu.

Kongreye, Türkiye'den Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm Akademisyenleri Derneği TUADER Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abulcelil Çakıcı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğdu katıldı.

Kültür ve turizm diplomasisi kullanılarak Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirilmeyi amaçlayan kongrede, Türk dünyasının ve bunun içinde Türkiye ile Kırgızistan’ın turizm potansiyeli, geleceği ve etkileşimi ele alındı.

Kongrenin sonuç bildirgesinde, Türkiye'den Kırgızistan'a yılda 110 bin, Kırgızistan'dan Türkiye'ye 70 bin turistin gittiği bilgisi paylaşıldı.

Bildirgede, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve ortak mirası öngören projelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kongre kapsamında, KTMÜ'de, “Osmanlı-Kırgız Coğrafyası İlişkileri” adlı serginin açılışı yapıldı.

Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve... Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve...
Otomobilini kamyonet gibi yüklüyorOtomobilini kamyonet gibi yüklüyor
Başkent’te ahilik haftasıBaşkent’te ahilik haftası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültürel Miras ve Turizm

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem!

Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.