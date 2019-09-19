3. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) iş birliğinde gerçekleştirilen "3. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm" temalı kongre sona erdi.

Türkiye'nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede 70'in üzerinde bildiri sunuldu.

Kongreye, Türkiye'den Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm Akademisyenleri Derneği TUADER Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abulcelil Çakıcı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğdu katıldı.

Kültür ve turizm diplomasisi kullanılarak Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirilmeyi amaçlayan kongrede, Türk dünyasının ve bunun içinde Türkiye ile Kırgızistan’ın turizm potansiyeli, geleceği ve etkileşimi ele alındı.

Kongrenin sonuç bildirgesinde, Türkiye'den Kırgızistan'a yılda 110 bin, Kırgızistan'dan Türkiye'ye 70 bin turistin gittiği bilgisi paylaşıldı.

Bildirgede, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve ortak mirası öngören projelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kongre kapsamında, KTMÜ'de, “Osmanlı-Kırgız Coğrafyası İlişkileri” adlı serginin açılışı yapıldı.

