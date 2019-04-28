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3. Uluslararası Master Of Cake Pasta Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

Samsun'da düzenlenen 3. Uluslararası Master Of Cake Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali sona erdi

Samsun'da düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan 3. Uluslararası Master Of Cake Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali sona erdi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen yarışma ve festivale, Nijerya, Hırvatistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovenya ve Türkiye'den 150 yarışmacı katıldı.

Yarışmacıların 120 eserle katıldığı seçmelerde, "Amazon Kadını" pastası ile Kifayet Karaağaçlı birinci oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde yarışmanın Samsun'da yapılmasından memnun olduklarını söyledi.

Master Of Cake Organizasyonları Kurucu Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, 19 Mayıs'ın 100. yılından Samsun'da güzel bir yarışma düzenlediklerini ifade etti.

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master of cake pasta Samsun yarışma

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