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3. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Şiir ve Hikaye Yarışması Ödül Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Adalete ve hakkaniyete dayalı yeni bir dünya sistemini kurmanın temel prensiplerinden uzaklaşırsanız dünyada barışı sağlayamazsınız. Barış, ordularla zorla baskıyla sağlanmaz. Barış, gönüllerle zihinlerle barışa inanmış milletlerle ve onların ortak hedefleriyle sağlanır" - "PYD'yi, YPG'yi kullanıp Deyrizor ve Rakka'daki petrol kuyularının üstüne çökersiniz. Yine terör örgütlerini, silahlı grupları kullanıp ülkelerin sınırlarını birbirinden ayırırsınız. Ülkeler arasında hasmane tutumların bir şekilde gelişmesini sağlar, iç çatışmaları oluşturursunuz. Sonra kendi satranç oyununuzun kirli araçları olarak koyduğunuz bu terör örgütlerinden 'nasıl kurtulacağız' diye düşünürsünüz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, adalete ve hakkaniyete dayalı yeni bir dünya sistemini kurmanın temel prensiplerinden uzaklaşılırsa dünyada barışın sağlanamayacağını belirterek, "Barış ordularla zorla baskıyla sağlanmaz. Barış gönüllerle zihinlerle barışa inanmış milletlerle ve onların ortak hedefleriyle sağlanır." dedi.

Kurtulmuş, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun, Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezinde "barış" temasıyla düzenlediği "Benim Ülkem Türkiye" 3. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film, Şiir ve Hikaye Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

UDEF'in, Türkiye'deki yaklaşık 173 bin yabancı öğrencinin 55 bini ile temas içerisinde olduğunu aktaran Kurtulmuş, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan yaklaşık 150 bine yakın öğrenciyle gittiği birçok ülkede karşılaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekareden ibaret bir toprak parçası olmadığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye" dediklerinde çok geniş bir coğrafyadaki gönül dostlarından ve millet varlığından bahsettiklerini ifade etti.

Kurtulmuş, ziyaret ettiği ülkelerde 15 Temmuz gecesine ilişkin hikayeleri dinlediğinde bu gönül coğrafyasının önemini ve millet varlığının sağlamlığını gördüklerini, bunun görünmez bir bağ ve ilişki olduğunu söyledi.

- "Gönüllerimizi, zihinlerimizi ortak hedefler uğrunda birleştireceğiz"

Uluslararası öğrencilerin gönül coğrafyasının fiilen irtibatını sağladığına işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir aradayız, ortak hedeflere yöneleceğiz. Bu ortak hedefler üzerinde yeni, adil, hakkaniyetli bir dünyanın kurulması için hep beraber mücadele edeceğiz. Türkiye bu gönül coğrafyasıyla hem fiziken bir araya geliyor hem de ortak bir hedefi bu geniş coğrafyada ortaya koyuyor. Nedir? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek dünyanın bütün egemenlerine hatırlattığı yeni, hakkaniyetli ve adil bir dünya sisteminin kurulması mecburiyetidir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda haritayı göstererek Filistin'in işgal haritasını göstererek İsrail'in sınırları neresidir.' diye sorması. Yani 'Bugün dünyada oynanan oyunun arkasındaki esas sebeplerini, dünyanın nasıl emperyalistler tarafından parçalandığını biliyoruz. Bu oyunun farkındayız ve bu oyunu bozacağız.' diye dünyaya ilan etmektir. İşte bu oyunu bozacak olan sizlersiniz. Önümüzdeki dönemlerde siz yeni bir BM Teşkilatı'nın kurulduğunu göreceksiniz. Dünyada yeni bir küresel, finansal ve siyasal mimarinin oluştuğunu, hakkaniyete dayalı bir dünya sisteminin kurulduğunu göreceksiniz. Bunun için gönül ve zihin aydınlığı gerekiyor. Gönüllerimizi, zihinlerimizi ortak hedefler uğrunda birleştireceğiz."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, irade savaşlarıyla dünyanın ekonomik olarak güçlü ülkelerinin yeni bir savaş türüne koştuğu, vekalet savaşlarıyla terör örgütleri üzerinden dünyanın bir şekilde dizayn edilmeye çalışıldığı, gücü, serveti ve zamanı elinde bulunduranların dünyanın bütün zenginliklerine hakim olduğu, savaşların, iç çatışmaların ve dini işgallerin var olduğu bir dönemde dünyada yeni bir barış kurmanın mümkün olduğunu ancak bunun için yeni bir zihniyete ve gönül dünyasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İnsanların her birini yaratılışta eşit olarak kabul eden bir anlayışa sahip olduklarını, insanlarının birbirinden üstün olmadıklarını ifade eden Kurtulmuş, dünyanın kimseye ait olmadığını, insanoğluna emanet edildiğini, insanlara düşen görevin bu evreni sonraki nesillere aktarabilmek olduğunu söyledi.

- "Barış gönüllerle, zihinlerle, barışa inanmış milletlerle sağlanır"

Dünya nüfusunun yüzde 0,83'ünün toplam zenginliklerin yüzde 50'sine sahipken birçok ülkedeki insanın açlık çektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yeryüzünü ayakta tutan ana direk adalettir. Bu 4 temel eksen üzerinde yeni bir anlayışı inşa edebilirsek yeryüzünde barışı sağlayabiliriz. Aksi takdirde 'Dünyanın bütün zenginliklerini ben kullanacağım.' derseniz, dün kolonyalizm döneminde olduğu gibi kaba bir emperyalizm türüyle halkları sömürürsünüz. Bugün yeni emperyalizmin araçlarında olduğu gibi terör örgütleri vasıtasıyla dünyanın zenginliklerinin üstüne çökersiniz. PYD'yi, YPG'yi kullanıp Deyrizor ve Rakka'daki petrol kuyularının üstüne çökersiniz. Yine terör örgütlerini, silahlı grupları kullanıp ülkelerin sınırlarını birbirinden ayırırsınız. Ülkeler arasında hasmane tutumların bir şekilde gelişmesini sağlar, iç çatışmaları oluşturursunuz. Halkların demokratik katılımlardan uzaklaşmasını diktatörler vasıtasıyla sağlayarak halkların birbirine düşman olmasını temin edersiniz. Karşımıza bugünün dünyası çıkar. Sonra kendi satranç oyununuzun kirli araçları olarak koyduğunuz bu terör örgütlerinden 'nasıl kurtulacağız' diye düşünürsünüz. Adalete ve hakkaniyete dayalı yeni bir dünya sistemini kurmanın temel prensiplerinden uzaklaşırsanız dünyada barışı sağlayamazsınız. Barış ordularla zorla baskıyla sağlanmaz. Barış, gönüllerle zihinlerle barışa inanmış milletlerle ve onların ortak hedefleriyle sağlanır."

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat da uluslararası öğrencilerin eserleriyle sözlerini söylemeleri, herksin ihtiyacı olan barışa kendi sözleri ve eserleriyle katkıda bulunmaları için yarışmanın bu yılki temasını "barış" olarak belirlediklerini anlattı.

Yarışmayla öğrencilere, fikirlerini sanatları ile buluşturmaları ve kendilerini ifade etmeleri imkanı tanıdıklarını dile getiren Bolat, kendi öz zenginliklerini Türkiye sevgileri ile birleştiren öğrencilerin bu tür faaliyetler vesilesiyle birbirinden güzel eserler ortaya koyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yarışmada "kısa film", "hikaye" ve "şiir" kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. UDEF Başkanı Bolat da Kurtulmuş'a bir tablo hediye etti.

Programa, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de katıldı.

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