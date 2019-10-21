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3. Uluslararası Sendikalar Konferansı yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliğinin HAK-İŞ ve MEMUR-SEN konfederasyonlarının ev sahipliğinde gerçekleştireceği, 3.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliğinin HAK-İŞ ve MEMUR-SEN konfederasyonlarının ev sahipliğinde gerçekleştireceği, 3. Uluslararası Sendikalar Konferansı, yarın Ankara’da “Kudüs için hep birlikte” temasıyla başlayacak.
The Green Park Otel’de HAK-İŞ ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan ile MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın’ın açılış konuşması ile başlayacak konferansa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da katılarak bir konuşma yapacak. Konferans kapsamında “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliğinin Düzenlediği Faaliyetler”, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliğinin Uluslararası Forumlar ve Devletler Nezdindeki Oynayacağı Roller” ve “Sendika ve İşçilerin Durumu ve Filistinli Sendikacıların ve İşçilerin Mücadelesine Nasıl Katkı Sağlanacağı” konulu üç oturumda konuşmalar ve sunumlar gerçekleştirilecek. Konuşmaların ve sunumların ardından sonuç bildirisi yayınlanarak, bir protokol imzalanacak.

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