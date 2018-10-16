Özbekistan'ın tarihi Buhara kentinde 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek.

Turkish Studies Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Buhara Üniversitesi tarafından organize edilen kongrenin ana destekçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Çorum Belediyesi, TİKA ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği yer alıyor. Anadolu Ajansı da kongrenin medya sponsorluğunu yapıyor.

Kongrede Almanya, KKTC, Makedonya, Pakistan, Güney Kore, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'dan 300'den fazla akademisyen 8 alt sempozyumda 348 bildiri sunacak.

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın onur konuğu olarak katılacağı kongrenin açılış konuşmasını Prof. Dr. Ümit Meriç yapacak. Açılışın ardından Sancar'a Buhara Devlet Üniversitesinin fahri doktora unvanı takdim edilecek.

21 Ekim'e kadar devam edecek kongre kapsamında katılımcılar, Buhara'nın yanı sıra Semerkant'ta incelemelerde bulunacak.

