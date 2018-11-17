HABER

3. Uluslararası STK Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt: - "Biz özellikle şöyle tanımlıyoruz, önümüzde çok sorun vara ama tek çıkış noktamız var; birlik ve beraberlik. Bugün burada bütün ümmet bir araya geldi" - TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut: - "Bu yılki fuara 40 ülkeden 175 STK katılım sağlıyor. Bu katılım, STK'lar arası görüş, fikir ve tecrübe alışverişi sağlayacağı için çok önemli"

İSTANBUL (AA) - İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası STK Fuarı başladı.

Yenikapı Gösteri Merkezi'nde iki gün boyunca sürecek fuar ile ilgili konuşan İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt, İslam dünyasının ihtiyacı olan birlik ve beraberliği bu tarz fuarlarla sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu tip etkinliklerin artmasını arzu ettiklerini dile getiren Kurt, "Biz özellikle şöyle tanımlıyoruz, önümüzde çok sorun vara ama tek çıkış noktamız var; birlik ve beraberlik. Bugün burada bütün ümmet bir araya geldi. Her geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin üstlenmiş olduğu liderlik misyonuna uygun bir şekilde, sivil toplum kuruluşlarının dünyanın dört bir tarafından buraya akın ederek, İslam dünyasındaki bu birlik ve beraberliği sergiledikleri, tecrübelerini paylaştıkları çok önemli ve stratejik bir buluşma. Bu ümmetin buna ihtiyacı var. İnşallah burada bütün arkadaşlarımız kendi tecrübelerini birbirleriyle paylaşacaklar ve biz inanıyoruz ki bu birlikten sürdürülebilir bir iş birliği çıkacak." diye konuştu.

İDSB'nin merkezi Türkiye'de olduğu için bu fuar faaliyetinin sadece Türkiye'de yapıldığını belirten Kurt, gelecek yıl Sudan'ın başkenti Hartum'da çok büyük bir Afrika Kongresi gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut ise TGTV'nin böyle bir fuarın yapılmasının ihtiyaç olarak gördüğü için üç yıl önce harekete geçtiğini belirterek, İDSB ile bu işi sağladıklarını söyledi.

Fuar sayesinde İslam dünyasında faaliyet gösteren STK'ların birbirleriyle kaynaştıklarını belirten Akbulut, "Her yıl daha geniş katılımlı bir fuar oluyor. Bu yılki fuara 40 ülkeden 175 STK katılım sağlıyor. Bu katılım, STK'lar arası görüş, fikir ve tecrübe alışverişi sağlayacağı için çok önemli. Birbirlerindeki eksiklikleri görerek, güzel örnekleri de baz alarak gelişmelerini sağlayacaktır bu fuar." ifadelerini kullandı.

\

- AA standına yoğun ilgi

Fuar kapsamında 40 ülkeden gelen STK'ların yanı sıra AFAD, Kızılay gibi kurumlar ve AA da stant açtı.

AA standında katılımcılara, Haber Akademisi ile savaş muhabirliği eğitimi hakkında bilgiler veriliyor, AA tarafından basılan fotoğraf, almanak ve özel dosyaların bulunduğu kitaplar satışa sunuluyor.

Alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı çeşitli oturumların da düzenlendiği fuar, yarın da devam edecek.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Hayvan ve bitki atıklarından elektrik üretilecekHayvan ve bitki atıklarından elektrik üretilecek
DHA muhabirleri ödüllerini aldıDHA muhabirleri ödüllerini aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Uluslararası STK Fuarı İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)

En Çok Okunan Haberler

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

İlginizi Çekebilir

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Betül Tanbay serbest bırakıldı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.