SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi, 2. gününde kentteki termal kaplıcaların ve hastanelerin tanıtıldığı konferansla devam etti.

Zirvenin 2. gününde Cumhuriyet Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Zirvenin ilk oturumunda 52 ülkeden gelen 256 katılımcıya termal ve sağlık kuruluşlarını tanıtan sinevizyon izletildi.

Konferansta konuşan Vali Davut Gül, bu zirvenin Sivas'ta yapılan en önemli etkinlik olduğunu söyledi.

Zirvenin 3'nün Sivas'ta yapılmasının en önemli nedenlerinden birinin kentin kabuğunu kırması olduğunu belirten Gül, "Sivas'ta son 10 yılda yapılan otellerin, konaklama tesislerinin sayısı 20'nin üzerinde. Bu, Sivas'ın ve Türkiye'nin gücü." dedi.

Gül, Sivas'ın aynı zamanda ulaşılabilir bir şehir olduğunu da aktararak, "Sivas güvenilir bir şehir, Türkiye'nin en az suç işlendiği, dünyanın en az suç işlendiği şehirlerden biri. Sivas'ın 7 bin yıllık bir geçmişi, güçlü bir medeniyeti, güçlü bir tarihi var. Sivaslılar da bunun farkında. İnşallah bu toplantı kentin turizminin canlanmasına da vesile olacak. Sivas, nem oranının en az olduğu ve güneşi en iyi alan şehir, kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle de şifa kaynağı." diye konuştu.