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3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

Sivas'ta düzenlenen zirveye katılmak üzere kente gelen 52 ülkeden 256 kişi, doktor balıkları ile ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası'nı gezdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen 52 ülkeden 256 kişi, Kangal ilçesindeki doktor balıkları ile ünlü kaplıcayı ziyaret etti.

Zirvenin 3. gününde Kangal Balıklı Kaplıcası'nda düzenlenen programa katılan davetliler, kaplıcadaki havuzlara girdi ve balıkları inceledi.

Programın düzenlenmesine katkı sunan Kangal Balıklı Kaplıcası işletmecisi Fuat Ünsal, misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Zirvenin kentte düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür eden Ünsal, şunları kaydetti:

"Bu Sivas'ın kalkınmasıdır, Sivas tarihinde görmediği bir yabancıyı, yatırımcıyı, akademisyeni ağırlıyor. Sivas görücüye çıktı. Sivas turizm şehridir, termal şehridir. Bundan sonra herkes Sivas'a koşa koşa gelecek. Sivas bundan sonra ayrı bir yere konulmalı. Master planda Sivas'ı unutmamak gerekiyor. Sivas'ın bu konuda bundan sonra bir numara olması lazım çünkü Sivas'ın özel suları var."

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Anahtar Kelimeler:
Balıklı Kaplıca Fuat Ünsal Sivas

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