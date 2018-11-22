3. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, UNESCO'nun geleneksel spor oyunlarla çok derinden ve dikkatle ilgilendiğini, sosyal ve beşeri bilimler sektöründe "Geleneksel Spor ve Oyunlar Kurumu"nun yapılanma sürecinde olduğunu anlattı.

"Avrasya Göçebe Halklarının Geleneksel Spor Oyunlarının Oluşumu ve Gelişimi" temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışında, Kırgızistan ve Türkiye milli marşları okunmasının ardından Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları" adlı video gösterildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun desteğiyle düzenlenen sempozyumun açılış törenine, Türkiye'nin yanı sıra bölge ülkelerden çok sayıda akademisyen ve devlet yetkilileri katıldı.

Oğuz, Dünya Etno Konfederasyonu olarak, UNESCO'daki Geleneksel Spor ve Oyunlar Kurumu ile bağını güçlendirmeyi sürdürdüklerini kaydederek, sempozyum çalışmalarının UNESCO'nun "Geleneksel Spor ve Oyunlar Kurumu"na aktarılacağına yönelik inancını dile getirdi.

Göçebe oyunlarının, Kırgızistan'da doğduğunu ve geleceği olan bir yaklaşım olduğunu dile getiren Oğuz, "Türkiye'den buraya geldiğimizde bize şöyle söylenirdi vakti zamanında, çekik gözlü gittiniz ve çakır gözlü geldiniz. Atla gittiniz, uçakla geldiniz diye. Göçebe oyunların böyle bir gelişim sürdüreceğine inanıyorum. Göçebe oyunları buradan gittikten sonra tekrar buraya döndüğünde elde edeceği kazanımlarıyla tekrar canlanacaktır." diye konuştu.

Kırgızların "Kökbörü" ve Kazakların "aşık" oyununun "Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alındığını ve gelecek yıl da Türk okçuluğunun dahil edilmesinin beklendiğini belirten Oğuz, "Ortak miraslarımız ve ortak değerlerimiz uluslararası toplum tarafından tanındıkça, bu tür değerli sempozyumlar ve konferanslar yapıldıkça bizim kültürel mirasımız, spor ve oyun alanındaki zenginliğimiz, uluslararası toplum tarafından görülecek, tanınacak, sevilecek ve uygulanacak." dedi.