3. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - "Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi" ana temasıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yeşilay tarafından alkol, uyuşturucu madde, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konuda düşünmelerini sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin ödül töreni, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya ABD, Brezilya, Meksika, Endonezya, Rusya, Çin ile Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 51 ülkeden 414 katılımcı, 787 karikatürle başvurdu. Sanatçıların, eserlerinde "Bağımlılıklara karşı sporun önleyici etkisi" ana temasını ön plana çıkararak uyuşturucu madde, tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi alt başlıkların yanı sıra bağımlılıkların insana ve topluma verdiği zararlara değinmeleri hedeflendi. - "Karikatürün özel bir önemi var" Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın temel hedefinin her türlü bağımlılıkla mücadele olduğuna dikkati çekerek, "Bunu yaparken sanatın bütün alanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Burada karikatürün özel bir önemi var çünkü verilen mesajlar adına bizim açımızdan çok önemli. Bir karikatüre baktığımızda aslında herkes kendi bireysel anlamlarını çıkarıyor. Bu da bir mesajın zihinlere kazınabilmesi açısından oldukça önemlidir." dedi.

Öztürk, yarışmada ortaya çıkan eserlerle çocukların ve gençlerin zihnine bağımlılıkla mücadele konusunda mesajları vermek istediklerini belirterek, bu karikatürlerin gençler tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. Sadece alkol, madde ve sigara bağımlılığı değil, teknoloji bağımlılığı konusunda da çok sayıda eserin yer aldığını ifade eden Öztürk, yarışmaya katılan bütün eserlerin kendileri için kıymetli olduğunu dile getirdi. - "Farkındalık düzeyinin artırılması konusunda bize çok büyük katkı sağlıyor" Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Uluslararası Karikatür Yarışması'nın temellerinin 2016 yılında atıldığına işaret ederek, "Bu projede iki temel riski göz önüne aldık. Biri bağımlılık gibi çok ciddi bir sorunu, karikatür gibi mizahın evrensel dilini kullanan bir anlatım aracıyla buluşturmak bazı sorunlara neden olabilirdi. Fakat Yeşilay yönetimi bu riski göze alarak 2017 yılında ilk yarışmayı gerçekleştirdi. Bu cesur adımın en büyük ödülü de gerek ulusal gerekse uluslararası alanda yarışmamıza gösterilen ilgi oldu." diye konuştu.

Yeşilay'ın yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmalarına karikatürlerin büyük katkısı olduğuna işaret eden Çelikcan, şunları aktardı: "Karikatürün evrensel mizah dili, görsel dili bağımlılıkla ilgili mesajlarımızın toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasına ve farkındalık düzeyinin artırılmasına çok önemli katkıda bulunuyor. Mizahın güçlü ve etkileyici dili bu farkındalık düzeyinin artırılması konusunda bize çok büyük katkı sağlıyor. Yarışmaya katılan karikatürleri yıl boyunca sergilerde, etkinliklerde ve dergi kapaklarında çok etkin bir şekilde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın diğer yarışmalardan farkı, yarışmaya katılan eserlerin hemen hemen tamamının yıl boyunca toplumla buluşturulmasıdır." - "Yeşilay'ın gittikçe evrenselleşen gücünden bahsediyoruz" Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık ise Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak yaklaşık bir asırdır bağımlılığı önlemekten rehabilitasyona kadar çok sayıda faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Karikatür yarışmasıyla yaptığımız şey aslında sanatın diliyle bağımlılığa ne söyleyebiliriz ve farklı ülkelerin gündemine bu konuyla nasıl girebiliriz." ifadelerini kullandı.