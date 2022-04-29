3’üncü Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi 6-9 Mayıs’ta düzenlenecek

“Daha Adil Bir Dünya için Küresel Barışın Tesisi” teması ile gerçekleşecek zirve ile öğrencilerin dünyanın ve İslam coğrafyasının sorunlarına dair farkındalığını, duyarlılığını artırmak ve bu kapsamda çözüm önerisi sunmalarını sağlamak hedefleniyor.

Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi’nde, İslam İşbirliği Teşkilatına üye olan 56 ülke ve Müslüman toplulukların yaşadığı bölgelerdeki lise seviyesindeki öğrenciler ile birlikte Türkiye’deki Arapça ve İngilizce hazırlık sınıfı bulunan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve özel okul öğrencilerinden toplam 224 delegenin üye ülkelerin gündemindeki problemleri müzakere etmesi hedefleniyor. Zirvenin diğer hedefleri arasında ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da vurgulanan, öğrencilerin yabancı dil, analitik düşünme ve sorunlara çözüm üretebilme becerilerinin geliştirilmesi de yer alıyor.

Model OIC; Üçüncü İslam Konferansı Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı’nda, gençliğin entelektüel kapasitelerini geliştirmek ve İİT'yi gençler arasında önde gelen uluslararası bir kurum olarak tanıtmak hedefiyle ICYF tarafından uygulanan on dört gençlik eylemi arasında yer alıyor. Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ICYF ile imzalanan protokol kapsamında, Model OIC projesi, 2018 yılından itibaren lise düzeyinde organize edilmektedir.

Zirvede katılımcı öğrencilerin dünyanın ve İslam coğrafyasının sorunlarına dair farkındalık ve duyarlılıklarının arttırılabilmesi, temsil ettikleri ülkenin politikaları çerçevesinde çözüm önerileri sunabilmesi ve katılımcı öğrencilerin diplomasi ile tanışması amaçlanıyor. Ayrıca zirve, mevcut dönemde sosyokültürel etkisi bakımından da büyük önem taşıyor.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, gerçekleştirilecek zirveyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “ICYF olarak çeşitli ülkelerde gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, eğitimin ve gençlerin ahlaki değerlerinin teşvik edilmesi için çalışıyoruz. Yanı sıra kültürlerarası ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak üzere birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. 2018 yılından bugüne de ülkemizde gerçekleştirilen zirve ile ülkemizde model alınabilecek niteliklerde eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlıyoruz. Bu eksende nitelikli bir toplumun inşa edilebilmesine zemin oluşturmak amacıyla hareket ediyoruz”

KATILIMCILAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETECEK

Dört gün sürecek zirvede katılımcılar organizasyon ekibi tarafından kendilerine önceden bildirilmiş olan ülkeleri ilgili komitelerde temsil ederek, gündem maddeleri hakkında çözüm önerileri üretecekler. Bu öneriler doğrultusunda karar metinleri yazacaklar ve yazılan karar metinleri ışığında hazırlanacak olan Deklarasyon İİT Genel Sekreterliği’ne gönderilecek. Zirvede, Kudüs Komitesi'nde, " Filistin’de Baskı ve Zulmün Durdurulması İçin Gerekli Adımların Atılması ", Enformasyon ve Kültürel İşler Daimî Komitesi (COMIAC)’nde, "Kültürel Yozlaşmaya Karşı İslam Kültürünün İhyası", Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı (ICYSM)’nda, "İİT Gençlik Stratejisine Ulaşmak: Gençleri Hayatın Her Alanında Güçlendirmek", Çevre Bakanları Konferansı (ICEM)'nde ise "Sıfır Atık Vizyonu: İklim değişikliği ve küresel etkileriyle mücadele için gerekli aksiyonların alınması" oturumları gerçekleştirilecek. Bu seneki zirvede Kudüs Komitesi ve Enformasyon ve Kültürel İşler Daimî Komitesi (COMIAC) çalışma dili Arapça, Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı (ICYSM) ve Çevre Bakanları Konferansı (ICEM) çalışma dili İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi, 6 Mayıs Cuma günü açılış töreni ile başlayacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılması planlanan açılış töreninin ardından zirve, ilgili komitelerin gündem maddeleri çerçevesinde uzmanlar tarafından verilecek olan akademik panellerle devam edecek.

7 Mayıs Cumartesi günü katılımcılar gün boyu komitelerde gündem maddeleri ile ilgili tartışmalara devam ederken 8 Mayıs Pazar günü katılımcılar komitelerde gün boyu tartışılan gündem maddeleri hakkında karar metinleri yazarak komite çalışmalarını tamamlayacak. Cumartesi ve Pazar günleri komite çalışmalarının ardından katılımcıların kaynaşması, kültürel alışverişin sağlanması ve Türkiye ile İstanbul’u yakından tanıtılması amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenecek. 9 Mayıs Pazartesi günü, Deklarasyonun ilanı, başarılı delegelerin ödüllendirilmesi ve protokol konuşmalarıyla kapanış töreni gerçekleştirilecek.



