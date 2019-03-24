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3 uzman onbaşının hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

8 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ Kastamonu'da, dün otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren uzman onbaşılardan İsmail Doğan'ın (26) acı haberi, Afyonkarahisar'da oturan babası emekli Salih ve annesi Ümmühan Doğan'a askeri yetkililer tarafından verildi.

3 uzman onbaşının hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasında (2)

8 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ
Kastamonu'da, dün otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren uzman onbaşılardan İsmail Doğan'ın (26) acı haberi, Afyonkarahisar'da oturan babası emekli Salih ve annesi Ümmühan Doğan'a askeri yetkililer tarafından verildi. 8 ay önce uzman onbaşı olarak ilk görev yeri olan Kastamonu'ya giden Doğan'ın bekar olduğu öğrenildi. 3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu olan İsmail Doğan'ın cenazesinin kara yoluyla Afyonkarahisar'a getirileceği kaydedildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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