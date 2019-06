3 vatandaşı ayı esaretinden kurtaran polisler konuştu

“Vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde oldukları yerden getirdik”

Yaşanan olay hakkında konuşan Komiser Adem Akman, Cuma 155 Polis İhbar Hattına Dikmen Mahallesi Topaloğlu mevkiinde 3 kişinin ayılar tarafından rehin alındığına yönelik ihbar düştüğünü, ihbar sonucunda ekiplerini ivedi şekilde olay yerine intikal ettiğini ifade etti. 1 anne ayı ve 2 yavru ayının çalışan 3 işçiye yaklaştığı ihbarını aldıklarını belirten Adem Akman, “Ekiplerimiz ivedi bir şekilde olay yerine gittiler. Arkadaşlarımız gerekli kontrolleri yaptılar. Vatandaşlarımızın herhangi can ve mal güvenliğine sıkıntı gelmeyecek şekilde anne ayı ve yavru ayıları uzaklaştırdılar. Vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde oldukları yerden getirdik” dedi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yaptıklarına dikkat çeken Akman, “Bizim görevimiz suçluyu yakalamak, suçu önlemek değil, aynı şekilde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini de sağlamaktır. Ağlı’nın huzur ve güvenliği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Vatandaşlarımız da teşekkür için bize gelmişler biz de onlara teşekkür ediyoruz, bu güzel davranışları için. Yaz aylarının başlaması ile beraber, ayıların ormanlık alanda gezdiğini vatandaşlardan bizde duyuyoruz. Bu konu hakkında vatandaşlar ile görüşmemizde duyuyoruz ayıların yerleşim yerlerine yaklaştıklarını, biz de bu konu hakkında gerekli kurumlarla iletişime geçeceğiz, gerekli bilgilendirmeleri yapacağız hem vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli olduğu zamanlarda vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Bu sadece ayı vakası olmayabilir farklı hayvan türlerini de barındırmaktadır. Ağlı ilçesi dağlık ve engebeli olduğu için bir o kadar da ağaçlık bir alan olduğu için ormanlık bir alan olduğu için vatandaşlardan yavaş yavaş ayı vakalarını duymaya başlıyoruz” diye konuştu.