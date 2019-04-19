3 yaşında çalmaya başladığı piyanoyla 4 yaşında ödül aldı

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Dört yaşındaki Elif Ertunç, 4. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda en genç katılımcı ödülüne layık görüldü.

Üç yaşından beri piyano çalan minik Elif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileride ünlü bir müzisyen ve ressam olmak istediğini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır müzik ve piyano eğitimi alan Ertunç, aldığı ödülden dolayı mutluluğunu ifade ederek, "Piyano çalarken güzel şeyler hissediyorum, mutlu oluyorum." dedi.

Çocuk piyanistin babası Recep Ertunç da kızının piyano eğitimine hobi olarak başladığını belirterek, Elif'in başarısının onları çok gururlandırdığını ifade etti.

Recep Ertunç, kardeşinin de müzisyen olduğuna işaret ederek, "Kardeşimin müzikle ilgilenmesinden dolayı ailemizde devamlı enstrüman çalınıyordu. Elif 3 yaşında başladı. Şimdi 4 yaşında." diye konuştu.

Bir hastanede memur olarak görev yapan Recep Ertunç, Elif'i müzikle tanıştırmadan önce kardeşiyle konuyu değerlendirdiklerini aktararak, "Zeka gelişimi için de önemli bulduğumuz için, hobi olarak Elif'e enstrüman aldık. Böyle bir başarı gösterdi. Sahne performansı yaptı ve başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.