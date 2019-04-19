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3 yaşında çalmaya başladığı piyanoyla 4 yaşında ödül aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

4. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda en genç katılımcı ödülünü alan Elif Ertunç, piyano çalmaya 3 yaşında başladı

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Dört yaşındaki Elif Ertunç, 4. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda en genç katılımcı ödülüne layık görüldü.

Üç yaşından beri piyano çalan minik Elif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileride ünlü bir müzisyen ve ressam olmak istediğini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır müzik ve piyano eğitimi alan Ertunç, aldığı ödülden dolayı mutluluğunu ifade ederek, "Piyano çalarken güzel şeyler hissediyorum, mutlu oluyorum." dedi.

Çocuk piyanistin babası Recep Ertunç da kızının piyano eğitimine hobi olarak başladığını belirterek, Elif'in başarısının onları çok gururlandırdığını ifade etti.

Recep Ertunç, kardeşinin de müzisyen olduğuna işaret ederek, "Kardeşimin müzikle ilgilenmesinden dolayı ailemizde devamlı enstrüman çalınıyordu. Elif 3 yaşında başladı. Şimdi 4 yaşında." diye konuştu.

Bir hastanede memur olarak görev yapan Recep Ertunç, Elif'i müzikle tanıştırmadan önce kardeşiyle konuyu değerlendirdiklerini aktararak, "Zeka gelişimi için de önemli bulduğumuz için, hobi olarak Elif'e enstrüman aldık. Böyle bir başarı gösterdi. Sahne performansı yaptı ve başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnşallah başarılarının devamı gelir"

Ertunç, yarışmadan tesadüfen haberdar olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Haftada yarım saat kızımı bir piyano kursuna götürüyoruz. Orada afişte görmüştük yarışmanın ilanını. Sonra eşim araştırdı. Başvuruların internet üzerinden olduğunu öğrendik ve katıldık. Elif, bizi çok mutlu etti ve çok gururlandırdı. İnşallah bu başarılarının devamı gelir."

Recep Ertunç, müziğe devam etmek isterse kızını her zaman destekleyeceklerini vurgulayarak, "Devam edip etmemek ileride onun kendi vereceği bir karar. Biz onu destekliyoruz. Üzerine de düşüyoruz müzik eğitimi konusunda ama kararı kendisi verecek. Biz hobi amaçlı başlamıştık. Bilmiyorum nereye gider sonu." ifadelerini kullandı.

Elif'in piyano çalmaya başladığından beri matematiğe de daha çok meyillendiğine dikkati çeken Ertunç, bu alanda eskisinden daha başarılı olduğunun altını çizdi.

Recep Ertunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu daha önce uzmanlar da söyledi. İki elini de kullandığı için beyninin iki tarafını da çalıştırdığını söylüyorlar. Matematik alanında bir artısını gördüm Elif’te. İleride daha da çok göreceğiz inşallah. Biz Elif’in piyano başına oturduğunda mutlu olduğunu görüyoruz. En önemlisi bu bizim için. Çalamadığı, bilemediği zamanlarda bayağı hırslanıyor. Onun için daha çok çalışması gerektiğini kendisine söyledik. Mutlu olduğunu hissediyoruz."

Sıkılmaması için şimdilik haftada yarım saat piyano dersi alan Elif, vakit buldukça evde bulunan org ve şarkı kitabıyla pratik yapıyor.

Minik piyanist, "Kuş Uçar" ve "Kara Basma İz Olur" gibi eserlerin yanı sıra Bethoven'in "9. Senfoni"sinden de bir bölüm çalabiliyor.

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Elif Ertunç Müzik ödül piyano yarışma

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