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3 yaşında ilk kez ayakkabı giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

DOĞUŞTAN 'Makrodaktili' (el veya ayak parmaklarının bir veya birkaçının büyük olması) hastası Esma Su Bayraktar, cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştuktan sonra 3 yaşında ilk kez ayakkabı giydi.

DOĞUŞTAN 'Makrodaktili' (el veya ayak parmaklarının bir veya birkaçının büyük olması) hastası Esma Su Bayraktar, cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştuktan sonra 3 yaşında ilk kez ayakkabı giydi.
Bursa'da yaşayan Hülya-İskender Bayraktar çiftinin 3 çocuğundan Esma Su Bayraktar, sağ ayağında baş parmağının yanındaki iki parmağı diğerlerine göre büyük olarak dünyaya geldi. Çiftin hastaneye götürdüğü çocukları Esma'ya, 'Makrodaktili' tanısı konuldu. Bebekliğinden itibaren her geçen gün parmakları daha da büyüyen Esma'nın hastalığına, Bursa'daki hastanelerde çözüm bulunamadı. Aile de Sağlık Bakanlığı'na müracaat etti. Bakanlık tarafından ailesiyle birlikte Ankara'ya davet edilen Esma, Medicana International Ankara Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük Esma, burada El ve Üst Ekstremite Cerrahisi, Mikro Cerrahi Doç.Dr. Şadan Ay tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.
Cerrahi müdahale ile büyük parmakları da diğer parmakları gibi normal seviyeye gelen Esma Su'ya, iki ayağına birden ayakkabı ilk kez hastanede görevliler tarafından giydirildi. Sağ ayağına hayatında ilk kez ayakkabı giyen Esma Su, büyük sevinç yaşadı. Daha önce sol ayağına ayakkabı giymesine rağmen sağ ayağına kalın çorap veya özel yapım sandalet giydirilen Esma Su, ilk kez ayakkabıları ile yürümenin mutluluğunu yaşadı. Hastanedeki oyun odasına gidip oyun oynayan Esma'nın sağlığına kavuşması anne ve babasını da mutlu etti.
'BİRÇOK HASTENEYE GİTTİK, AMELİYATI YAPAMADILAR'
Baba İskender Bayraktar, kızı büyüdükçe parmaklarındaki büyümenin de devam ettiğini söyleyerek, "Önce ameliyat olması için biraz büyümesi gerektiği söylendi. Daha sonra birçok hastaneye gitmemize rağmen ameliyatı yapamadılar. Bursa, Eskişehir ve Ankara’da birçok hastaneye gittik. Sonra Sağlık Bakanlığı'na başvurduk. Onların yönlendirmesiyle kızımın ameliyatı yapıldı" dedi.
'DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI BENİM'
Kızının hiç ayakkabı giymediğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:
"Onun burukluğunu her zaman içimde yaşadım. Evin içerisinde gördüğümde bile parmağı büyük, ayakkabı alamıyorum, dışarı çıkaramıyorum. Ayakkabı giyemediği zaman sandalet alıyorduk. Onu da kunduracıda parmağına göre genişlettiriyorduk. Uçlarını da uzatıp, öyle giyip dışarı çıkabiliyordu. Kendi ayağına göre ayakkabı bulup, giydirme şansımız yoktu. Herkes ona tuhaf bakıyordu. Çok sıkıntı çektim, çok üzülüyordum. Ne zaman ameliyat olacak ve ne zaman kurtulacağız diye sürekli düşünüyordum. Şimdi parmağı düzeldi ve ayakkabısını giydi. Dünyanın en mutlu insanı benim artık. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
'TEDAVİSİNİ HASTANE OLARAK ÜSTLENDİK'
Makrodaktili hastalığının doğumsal olduğunu kaydeden El ve Üst Ekstremite Cerrahisi, Mikro Cerrahi Doç. Dr. Şadan Ay, rahatsızlığın ayakta kontrolsüz bir şekilde parmakların ve ayağın büyümesiyle ilgili olduğunu belirtti. İlerleyen bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şadan Ay, şöyle dedi:
"Esma’nın ailesi tedavi konusunda çok ısrarlıydı. Birkaç yere gidip, çözüm bulamamışlar. Daha sonra Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla bize ulaştılar. Biz de tedavisini hastane olarak üstlendik. Esma o süreye kadar hiç ayakkabı giyememişti. Hep bir ayağında ayakkabı diğer ayağında çorap ya da annesinin ördüğü çoraplar ile yürüyordu. Gerekli tedaviyi gerçekleştirdik. Bugün ayakkabıları ile yürürken gördük, çok mutlu olduk. Bundan sonrada durumunu takip edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Esma Su Bayraktar'ın oyun oynaması

-Esma Su Bayraktar'ın yürümesi

-Esma Su Bayraktar'a ayakkabı giydirilmesi

-Baba ile röp.

-Doktor Şadan Ay ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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