HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 yaşındaki Alya'nın acı ölümü! Bamya yedikten sonra fenalaştı

3 yaşındaki Alya'nın acı ölümü! Bamya yedikten sonra fenalaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

İzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Alya Yılmaz, yaşamını yitirdi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

3 yaşındaki Alya'nın acı ölümü! Bamya yedikten sonra fenalaştı

Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, bugün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Görünce şaşkınlığını gizleyemedi! Büyük ilgi gördüGörünce şaşkınlığını gizleyemedi! Büyük ilgi gördü
2020 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı!2020 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü! Herkes Mine Tugay'a benzetiyor
Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü! Herkes Mine Tugay'a benzetiyor
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ziyaretinde hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, Kaz Dağları'na yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Adıyaman’da yılan başına benzeyen sivri biber büyük ilgi gördü
Görünce şaşkınlığını gizleyemedi! Büyük ilgi gördü
Uçurumdan düşerek yaralanan ineğinin başında üç gün bekledi
Uçurumdan düşerek yaralanan ineğinin başında üç gün bekledi
Rus turiste yaya geçidinde otomobilin çarptığı anlar kamerada
Korku dolu anlar! Rus turist ölümle burun buruna kaldı
Eşini benzinle yakarak öldürmüştü! Kendini böyle savundu: Yasak aşk iddiası
Eşini benzinle yakarak öldürmüştü! Kendini böyle savundu: Yasak aşk iddiası
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamanın bedeli nedir?
Koronavirüs tedbirlerine uymazsanız... İşte bedeli!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.