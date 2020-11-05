3 yaşındaki Ayda'yla ilgili Bakan Koca'nın paylaşımı tartışma yaratmıştı! Yeni açıklama geldi

İzmir Bayraklı'da 6.6'lık depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan gelen mucize haberi tüm Türkiye'yi mutluluktan ağlatmıştı.

Depremden 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin, enkaz altından sağ olarak çıkarılmıştı. Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bu mucize kurtuluştan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın attığı bir tweet ise tartışma yarattı. Minik Ayda'nın ambulanstaki görüntüsünü paylaşan Bakan Koca, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" ifadelerine yer verdi.

3 yaşında annesini kaybeden ve 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda için kullanılan "acıyan bir yeri yok" ifadelerine sosyal medyadaki bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Gelen tepkiler sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yeni bir paylaşım geldi. Sorulan sorunun çok normal olduğunu belirten Bakan Koca, "Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp, ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?" ifadelerine yer verdi.