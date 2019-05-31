HABER

3 yaşındaki çocuğa kreşte şiddet iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Hüseyin-Betül Güneş I.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Hüseyin-Betül Güneş I. çiftinin 3 yaşındaki oğulları O.A.I.'nın kreşteki öğretmeni E.P. tarafından dövüldüğü iddia edildi. Olayı yargıya taşıyan baba Hüseyin I., sorumlu öğretmenin cezalandırılmasını istedi. Hüseyin-Betül Güneş I. çifti, çocukları O.A.I.'yı 6 Mayıs'ta kent merkezindeki bir kreşe kayıt ettirdi. İlk gün aileyi arayan kreş yönetimi, çocuğun ağladığını ve çiftin kreşe gelmesini istedi. Kreşe gidip çocuklarını alan çift, O.A.I.'nın burnunun kanadığını ve vücudunda morluklar olduğunu gördü. Hastaneye götürülen küçük çocuğun şiddet gördüğüne dair sağlık raporu oluşturuldu. Raporla birlikte polis merkezine giden aile, kurumdan ve oğullarının öğretmeni E.P.'den şikayetçi oldu. Olayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirilmesi ile soruşturma başlatıldı. 'ÖĞRETMENLİK VASFINA YAKIŞMAYAN HAREKETLER' Bir sonraki gün kreşe gidip güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini belirten baba Hüseyin I., "Görüntülerde her şey ortadaydı. 8 aylık hamile bir bayan öğretmenimiz, çocuğumuzu köşeye sıkıştırarak oturduğu yerde, öğretmenlik vasfına yakışan hiçbir hareket yapmadan diğer çocukların da gözü önünde şiddet uyguluyor, sıkıştırıyor, hareket ettirmiyor. Öğretmenle konuşmamızda, kameraların kör noktasında çocuğu uyutmaya çalıştığını kendisi ağlayarak ifade etti. O noktada da çocuğun ağzını kapatarak nefes almasını zorlaştırdığını, çocukla baş edemeyince, vücudunda da morluklar olunca bizi çağırıyor okul yönetimi" dedi. 'DİĞER ÇOCUKLAR DA ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ OLABİLİR' Yasal girişimlerde bulunduklarını aktaran Hüseyin I., "Hem öğretmen hem de kreş sahipleri ile alakalı şikayetimizi yaptık. Cumhurbaşkanlığı, UCİM Derneği, birçok kuruluşla görüştük. Bu kuruluşlar gönüllü avukatlarını yönlendirdi. Konuyla alakalı Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da harekete geçti. Şu anda olayın sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir müfettiş atandı. Öğretmen işten çıkarıldı. Yalnızca bizim çocuğumuza bakmıyordu bu öğretmen. Birçok çocuğun öğretmeniydi. Diğer çocuklar da şiddete ve istismara maruz kalmış olabilir" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıAmasya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Sahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırıcılığa 8 gözaltıSahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.