3 yaşındaki çocuğa kreşte şiddet iddiası

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Hüseyin-Betül Güneş I. çiftinin 3 yaşındaki oğulları O.A.I.'nın kreşteki öğretmeni E.P. tarafından dövüldüğü iddia edildi. Olayı yargıya taşıyan baba Hüseyin I., sorumlu öğretmenin cezalandırılmasını istedi. Hüseyin-Betül Güneş I. çifti, çocukları O.A.I.'yı 6 Mayıs'ta kent merkezindeki bir kreşe kayıt ettirdi. İlk gün aileyi arayan kreş yönetimi, çocuğun ağladığını ve çiftin kreşe gelmesini istedi. Kreşe gidip çocuklarını alan çift, O.A.I.'nın burnunun kanadığını ve vücudunda morluklar olduğunu gördü. Hastaneye götürülen küçük çocuğun şiddet gördüğüne dair sağlık raporu oluşturuldu. Raporla birlikte polis merkezine giden aile, kurumdan ve oğullarının öğretmeni E.P.'den şikayetçi oldu. Olayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirilmesi ile soruşturma başlatıldı. 'ÖĞRETMENLİK VASFINA YAKIŞMAYAN HAREKETLER' Bir sonraki gün kreşe gidip güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini belirten baba Hüseyin I., "Görüntülerde her şey ortadaydı. 8 aylık hamile bir bayan öğretmenimiz, çocuğumuzu köşeye sıkıştırarak oturduğu yerde, öğretmenlik vasfına yakışan hiçbir hareket yapmadan diğer çocukların da gözü önünde şiddet uyguluyor, sıkıştırıyor, hareket ettirmiyor. Öğretmenle konuşmamızda, kameraların kör noktasında çocuğu uyutmaya çalıştığını kendisi ağlayarak ifade etti. O noktada da çocuğun ağzını kapatarak nefes almasını zorlaştırdığını, çocukla baş edemeyince, vücudunda da morluklar olunca bizi çağırıyor okul yönetimi" dedi. 'DİĞER ÇOCUKLAR DA ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ OLABİLİR' Yasal girişimlerde bulunduklarını aktaran Hüseyin I., "Hem öğretmen hem de kreş sahipleri ile alakalı şikayetimizi yaptık. Cumhurbaşkanlığı, UCİM Derneği, birçok kuruluşla görüştük. Bu kuruluşlar gönüllü avukatlarını yönlendirdi. Konuyla alakalı Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da harekete geçti. Şu anda olayın sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir müfettiş atandı. Öğretmen işten çıkarıldı. Yalnızca bizim çocuğumuza bakmıyordu bu öğretmen. Birçok çocuğun öğretmeniydi. Diğer çocuklar da şiddete ve istismara maruz kalmış olabilir" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

