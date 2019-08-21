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3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 00:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.Kaza, İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi’nde meydana geldi.

3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi’nde meydana geldi. Doğan Ş. (21) yönetimindeki 16 KOK 58 plakalı otomobil yol kenarında karşı şeritte bulunan babasının yanına geçmek isteyen 3 yaşındaki Hamza S.’ye (3) çarptı. Kanlar içerisinde kalan küçük Hamza özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edilen Hamza S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

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