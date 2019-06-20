3 yaşındaki çocuğu darp edilip devlet korumasına alınan babanın çaresizliği

Antalya’da yaşayan Murat Tuncay, Muğla’nın Datça ilçesinde eski eşi ve birlikte yaşadığı kişinin fiziksel şiddeti sebebiyle alınıp çocuk sığınma evinde devlet koruması altına verilen 3 yaşındaki oğlunun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Baba Tuncay, sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

6 gün önce Muğla’nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen annesi A.K. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.D., jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. B.T. ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk sığınma evinde koruma altına alındı.

Antalya’da yaşayan baba Murat Tuncay ise oğlunun şiddete maruz kaldığını sosyal medya üzerinden öğrendi. Hemen Datça’ya giden baba Tuncay, çocuğunu sığınma evinde ziyaret etti be velayetin kendisine verilmesi için dava açtı.

"Boşandık"

31 yaşındaki Murat Tuncay, 6 yıl önce eşi ile birbirlerini sevdiklerini ve kaçarak evlendiklerini hatırlattı. Daha sonra Antalya’ya taşındıklarını dile getiren Tuncay, “Geçimsizlik nedeniyle 1.5 yaşındaki oğlumdan ayrılmak zorunda kaldım. Eşim Muğla’ya ailesinin yanına döndü. Geçtiğimiz ekim ayında boşandık. Bende burada bir şoförlüğü bırakarak bir belediyede temizlik işlerinde çalışmaya başladım. Yeni bir hayat kurdum” dedi.