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3 yaşındaki çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki çocuğun yaralanmasına yol açan şahsa 38 yıl 5 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki çocuğun da yaralanmasına sebep olan şahıs mahkemece toplam 38 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 17 Haziran 2017’de Samsun’un Canik ilçesi Bedediyeevleri Mahallesi Aşıklar Sokak’ta meydana geldi.

Samsun’da bir kişiye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki çocuğun da yaralanmasına sebep olan şahıs mahkemece toplam 38 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 17 Haziran 2017’de Samsun’un Canik ilçesi Bedediyeevleri Mahallesi Aşıklar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ali K. (47) bacaklarından, sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından vurularak yaralandı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Iraklı Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah 12 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili U. V.(28), A.K.(51), E.Ü.(25), Y.S.(26) ve R. C. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 3 yıl süren mahkeme karara bağlandı. E.Ü., Iraklı 3 yaşındaki çocuğu öldürmekten 25 yıl, 7 yaşındaki çocuğu yaralamaktan 8 yıl 3 ay, Ali K.’yi de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay olmak üzere toplam 38 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
U.V., Ali K.’yi öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay, R.C. de Ali K.’yi öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Y.S. ve A.K. ise beraat etti.

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