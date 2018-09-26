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3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesinde kumanda pilini yutan 3 yaşındaki Ahmet Eren Yılmaz'ın çekilen röntgen filmi görüntüsü şaşırttığı kadar da korkuttu. Ailesi tarafından son anda kumanda pili yuttuğu fark edilen çocuk hemen hastanede müşahede altına alınırken, doktorlar gerekli duyulması halinde çocuğa cerrahi müdahalede bulunacak.

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

Oğlunun tedavi gördüğü hastanede bir an olsun yanından ayrılmayan babası Asım Yılmaz, kendisinin işte bulunduğu sırada eşinin kendisini telefonla arayarak durumu bildirdiğini söyledi. Kumandada bir pilin eksik olduğunu gören eşinin oğluna pili sorduğunda oğlunun ağzını göstermesi üzerine eşinin kendisini aradığını kaydeden baba Yılmaz "Çocuk elinde kumanda ile birlikte annesinin yanına gelmiş. Kumandadaki bir pilin eksik olduğunu gören eşim pilin nerede olduğunu sormuş. Oğlum da ağzını gösterince eşim hemen beni arayıp haber verdi. Hastaneye götürüp film çektirdik. Orada çekilen röntgende pilin karnında olduğu gözüktü" dedi.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde durumun ortaya çıkmasının ardından Karadeniz Teknik Ünivresitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk Servisi'ne sevk edildiklerini kaydeden Yılmaz "Çekilen filmde pil midesinde gözüküyor. Doktorlar şu an normal yolla çıkması için müdahale etmediler ancak yeni çekilen filme göre karar verilecek, gerekirse cerrahi müdahale edilecek" diye konuştu.

Ailelere de seslenen baba Yılmaz "Televizyon kumandasının pilinin bulunduğu bölüme dikkat etsinler. O kapağı bantlasınlar. Bizim başımıza gelen başkasının başına gelmesin. Evde çocukların ulaşacağı yerde kumanda pili, bozuk para, yutabileceği metal eşyalar bırakmayın" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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