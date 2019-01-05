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3 yaşındaki çocuğunu, cebine not bırakıp terk etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bursa'da 3 yaşındaki Hamza, annesi tarafından bir AVM'nin oyun parkında terkedildi.

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA) Bursa'da 3 yaşındaki Hamza, annesi tarafından bir AVM'nin oyun parkında terkedildi. 2 saat sonra ağlamaya başlayan Hamza'nın yanına gelen güvenlikler, çocuğun cebindeki notu bulunca gerçek ortaya çıktı. Artık bakamıyorum, tek çarem buydu şeklinde not bırakan anne kayıplara karıştı. 3 yaşındakı Hamza, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'nin oyun parkı bölümünde küçük bir çocuğun ağladığını gören güvenlik görevlileri, çocuğun yanına geldi. Ailesinin yanında olmadığı fark eden ekipler, montunun ceplerine baktığında bir not ile karşılaştı. Notu açan güvenlik görevlileri büyük bir şaşkınlıkla durumu polis ekiplerine haber verdi. ARTIK BAKAMIYORUM, TEK ÇAREM BU Polis ekipleri, Hamza'yı bırakan kişinin el yazısıyla yazdığı, Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek Çarem buydu, Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyoruz sözlerinin yer aldığı notu incelemeye aldı. Hamza, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin şevkatli yaklaşımıyla olayın farkında bile varmadı. Çocuk Şube Polisi, notun altına isminin Gamze olduğunu yazan anneyi bulmak için çalışma başlatırken, küçük Hamza, polisler eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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