3 yaşındaki çocuğunun yanında defalarca ateş açıp öldürmüştü! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı: 'Bu nasıl vicdansızlık'

Çankaya'nın Dikmen semtindeki spor salonuna 12 Haziran'da kafasındaki motosiklet kaskı ile giren Fatih S.'nin elindeki iki tabancayla işletme sahibi Fatih Oral'a 3 yaşındaki çocuğunun yanında ateş açmıştı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN YANINDA DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Görüntülerde kasklı şahsın içeri girdikten sonra Fatih Oral'ı aradığı görüldü. Oral, elinde silah ve yanındaki 3 yaşındaki çocuğu ile aşağı kattan yukarı çıktı. Kasklı şahıs daha sonra Oral'a çocuğunun yanında ateş açtı.

AVUKATI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fatih Oral'ın avukatı Sait Bingöl, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın ifadelerinde söylediklerinin doğruyu yansıtmadığının kamera görüntüleriyle ortaya çıktığını belirtti.

"ATEŞ SAYISI DİKKATE ALINDIĞINDAN BUNUN HİÇBİR ŞEKİLDE AFFEDİLEMEYECEĞİ ORTADADIR"

Saldırganın en son verdiği ifadede "konuşmak" için olay yerine gittiğini iddia etse de görüntülerin açık ve net olduğunu vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

"Dosyalardaki görüntülerle birlikte bunun vahşi bir cinayet olduğu, öldürme şekli de göz önüne alındığında sanığın hiçbir şekilde tereddüt etmeden ateş ettiği, ateş sayısı dikkate alındığında bunun hiçbir şekilde affedilemeyeceği ortadadır. En ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz."

"13 HAZİRAN'DA TUTUKLANDI"

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 12 Haziran 2024 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bir spor salonunda meydana gelen cinayet olayı ile ilgili paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Silahlı saldırı olayını gerçekleştiren F.S. isimli şahıs olaydan hemen sonra suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Adli mercilere sevk edilen şahıs 13 Haziran 2024 günü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"BU NASIL VİCDANSIZLIK"

Öte yandan sosyal medyada görüntüler infial yarattı:

"Eskiden suçun bile bir namusu vardı. Ailenin, kadının, çocuğun olduğu yerde silah susardı. Çocuğun sarılarak babasını korumaya çalıştığını göre göre tetiğe basmak katillik değil çok daha aşağısı.."

"Bu nasıl vicdansızlık. Nasıl insanlık!!! Haraç istediği işletme sahibini 3 yaşındaki oğlunun yanında böyle katletti."

"Ya idam yasası getirilsin ya da bireysel silahlanmanın önüne geçilsin artık bu ne ya bu kadar basit olamamalı"

(AA-İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır