3 yaşındaki çocuğunun yanında defalarca ateş açıp öldürmüştü! O anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Çankaya'nın Dikmen semtindeki spor salonuna 12 Haziran'da kafasındaki motosiklet kaskı ile giren Fatih S.'nin elindeki iki tabancayla işletme sahibi Fatih Oral'a 3 yaşındaki çocuğunun yanında ateş açmıştı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN YANINDA DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Görüntülerde kasklı şahsın içeri girdikten sonra Fatih Oral'ı aradığı görüldü. Oral, elinde silah ve yanındaki 3 yaşındaki çocuğu ile aşağı kattan yukarı çıktı. Kasklı şahıs daha sonra Oral'a çocuğunun yanında ateş açtı.

AVUKATI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fatih Oral'ın avukatı Sait Bingöl, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın ifadelerinde söylediklerinin doğruyu yansıtmadığının kamera görüntüleriyle ortaya çıktığını belirtti.

"ATEŞ SAYISI DİKKATE ALINDIĞINDAN BUNUN HİÇBİR ŞEKİLDE AFFEDİLEMEYECEĞİ ORTADADIR"

Saldırganın en son verdiği ifadede "konuşmak" için olay yerine gittiğini iddia etse de görüntülerin açık ve net olduğunu vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

"Dosyalardaki görüntülerle birlikte bunun vahşi bir cinayet olduğu, öldürme şekli de göz önüne alındığında sanığın hiçbir şekilde tereddüt etmeden ateş ettiği, ateş sayısı dikkate alındığında bunun hiçbir şekilde affedilemeyeceği ortadadır. En ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz."

(AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır