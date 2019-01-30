3 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 yaşındaki İbrahim Halef, ailesinin alışverişe gittiği sırada evde tek başına kaldı. Oyun oynamak için çıktığı balkondan düşen çocuk, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin’in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 649. sokak Dündar Apartmanının 3. katında oturan aile, alışveriş için dışarı çıktığı sırada 3 yaşındaki İbrahim Halef’i tek başına evde bıraktı. Evin balkonunda oynarken demirlere tırmanan Suriye uyruklu 3 yaşındaki İbrahim Halef dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Halef’i tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Ailesi alışverişte olan İbrahim Halef’in evde başka kardeşi olup olmadığını kontrol eden Kızıltepe itfaiye ekipleri, balkon korkuluklarını keserek içeri girerken, polisler parmak izi için itfaiye yardımı ile eve girdi.
Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.
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