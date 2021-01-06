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  4. 3 yaşındaki çocuk dedesinin kullandığı kamyonetin altında can verdi

3 yaşındaki çocuk dedesinin kullandığı kamyonetin altında can verdi

06.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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3 yaşındaki çocuk dedesinin kullandığı kamyonetin altında can verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde 3 yaşındaki Hüseyin Çolak, dedesi Süleyman Çolak'ın kullandığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Küçük Hüseyin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan Hüseyin Çolak'ın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri süren Çolak'ın büyük üzüntü duyduğunu söylediği belirtildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Çolak, kullandığı 44 HP 126 plakalı kamyoneti evinin önüne park etmek için geri manevra yaptı. Bu sırada torunu Hüseyin Çolak, kamyonetin altında kaldı. Durumu fark eden Süleyman Çolak, aracı durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Çolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KÜÇÜK HÜSEYİN TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Hüseyin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hüseyin Çolak, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hacı Derviş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan Hüseyin Çolak'ın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri süren Çolak'ın büyük üzüntü duyduğunu söylediği belirtildi. (DHA)

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