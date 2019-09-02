HABER

3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 21:39 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde park halindeki traktörün aniden hareket ederek dereye uçması sonucu 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sarıdayı köyünde park halindeki traktör henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket ederek, bahçenin kenarında bulunan yaklaşık 3 metrelik dereye uçtu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde park halindeki traktörün aniden hareket ederek dereye uçması sonucu 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıdayı köyünde park halindeki traktör henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket ederek, bahçenin kenarında bulunan yaklaşık 3 metrelik dereye uçtu. Bu sırada traktörde bulunan 3 yaşındaki Yusuf A. ağır yaralandı. Küçük çocuğu deredeki traktörün içinden çıkaran ailesi, kendi araçları ile hastaneye götürmek için yola çıktı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yolda karşılaştıkları yaralı çocuğu alarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Yusuf A’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan çocuk istismarı ile ilgili açıklamaDiyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan çocuk istismarı ile ilgili açıklama
Erdek’teki orman yangını söndürüldüErdek’teki orman yangını söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.