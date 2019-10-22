HABER

3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen evde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Yangın, Geyve ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen evde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yangın, Geyve ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali B.’ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan 3 yaşındaki Yiğit B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Manisa’da taciz iddiasına meydan dayağıManisa’da taciz iddiasına meydan dayağı
Azez’de bomba yüklü araç patladıAzez’de bomba yüklü araç patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.