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  4. 3 yaşındaki engelli Ardem’in yaşam mücadelesi yürek burkuyor

3 yaşındaki engelli Ardem’in yaşam mücadelesi yürek burkuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Ardem Özmen, sağ ayağı olmadan, diğer ayağı tek kemikli ve sağ elinin parmakları da yapışık olarak dünyaya geldi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Ardem Özmen, sağ ayağı olmadan, diğer ayağı tek kemikli ve sağ elinin parmakları da yapışık olarak dünyaya geldi. Çocuğunun bu haline dayanamayan acılı baba, Ardem’in tedavisi için yetkililerden yardım bekliyor.
Çınar ilçesinde yaşayan Ferhat Özmen’in küçük oğlu Ardem, sağ ayağı olmadan, sol ayağı ise tek kemikli ve sağ elinin de parmakları yapışık bir şekilde dünyaya geldi. Maddi durumu yetersiz olan baba Ferhat Özmen, çocuğunun tedavisi için çalmadık kapı bırakmadı. Elinde avucunda ne varsa çocuğunun yürüyebilmesi için harcayan acılı baba, çocuğunun tedavisini devam ettiremeyeceğini belirterek, kendilerine uzanacak yardım elini beklemeye başladı.

“Ardem’in üzüntüsü beni de üzüyor”
İki çocuk babası 25 yaşındaki Ferhat Özmen, sezonluk işçi olarak çalıştığını ve şu anda işsiz olduğunu söyledi. Ardem’in bir ayağının doğuştan olmadığını, bir ayağının tek kemikli ve sağ elinin parmaklarının ise yapışık olduğunu belirten baba Özmen, “İşsiz olduğum ve maddi durumum olmadığı için oğlumun tedavisini karşılayamıyorum. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşması için Cumhurbaşkanımızdan ve yetkililerden bana bir yardım elinin uzatılmasını istiyorum. Çocuğum büyüdükçe yaşıtlarına baktığında üzülüyor. Bacakları olmadığı için oyun oynayamıyor. Çocuğum üzülüyor, onun üzüntüsü beni de üzüyor. Yetkililerden, hayırseverlerden bize yardım etmelerini istiyorum” dedi.

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