3 yaşındaki Hira sesine yeniden kavuştu (2)

Özgür Deniz KAYA-Can EROK-Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA) -BAHÇELİEVLER'de yaklaşık 1 ay önce evlerinin önündeki parkta oynarken işitme cihazı çalındığı ileri sürülen 3 yaşındaki Hira Su Erdağı, AHBAP Platformu'nun sosyal medyadan gelen desteği sayesinde yeni cihazına kavuştu. Hira'nın sevinci, gözlerinden okundu. Bahçelievler'de yaklaşık 1 ay önce evlerinin önündeki parkta oynayan 3 yaşındaki işitme engelli Hira Su Erdağı'nın işitme cihazı kaybolmuştu. İşitme cihazının çalındığı öne süren aile, polise şikayette bulunmuştu. Küçük Hira için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Platformu, sponsor arayışına girdi. Aranan sponsor, çok geçmeden bulundu. İşitme cihazı, 3 yaşındaki Hira'ya yeniden takıldı. Küçük Hira'nın cihaz takılırken yaşadığı mutluluk, gözlerinden okundu. "HALUK LEVENT GİTARINI VERMEYİ TEKLİF ETTİ" Sosyal medyadan gelen etkileşimler üzerine harekete geçen AHBAP Platformu İstanbul Başkanı Ayşegül Erkaya ise, "Bize sosyal medya aracılığı ile ulaşıldı. Çok fazla etkileşim aldık. Genel başkanımız Haluk Bey, durumu paylaştı. Aileyi ziyaret ettik. Sponsor girişimlerine başladık. Çok sayıda kişi bizimle etkileşime geçti. İsminin açıklanmasını istemeyen 4-5 kişilik arkadaş grubundan bir kişi ulaştı. Hatta Haluk bey gitarını vermeyi teklif etti. O kabul etmedi. Birlikte yemek yiyecekler. Hira'yı bu şekilde mutlu etmiş olduk" diye konuştu. "HİRA TEKRAR DOĞMUŞ GİBİ BİR HEYECAN YAŞIYORUZ" Gelen destekler için teşekkür eden Hira'nın halası Elif Kahramanoğlu da "Ablasıyla parkta oynarken cihazı çalmışlar. Aramalara başladık, polis çağırdık, tutanağımızı tuttular. Ama cihaz bulunamadı. Sosyal medyadan yardım istedik. Televizyonlara çıktık. Sesimizi duyan AHBAP'tan Haluk Levent'in sayesinde Hira'ya cihaz temin edildi. Cihazımız bugün takıldı. Heyecanlıyım. Duyguların hepsini bir arada yaşıyorum. Aile olarak çok mutluyuz. Bize muhteşem bir hediye verildi. Hira tekrar doğmuş gibi bir heyecan yaşıyoruz" dedi. Hira'nın kardeşi İlayda Buse Erdağı ise, "İşitme cihazı sanki ilk defa takılıyormuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum onun adına. Çok sessizdi. Artık duyabilecek. Cihaz benim yanımda kaybolduğu için kendimi biraz suçlu hissediyordum.Ama şimdi çok mutluyum. AHBAP ve Haluk Levent sayesinde kardeşimin cihazı alındı. Hepsine teşekkür ederim" diye konuştu. TEDAVİ İÇİN KARS'TAN İSTANBUL'A GELDİLER Kars'ta oturan anne Sibel ve Baba Barış Erdağı, 3 yıl önce işitme engelli olarak dünyaya gelen kızları Hira Su Erdağı'nın tedavisi için İstanbul'a taşındı. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye başlayan Hira Su Erdağı'ya, 2016 Temmuz ayında Koklear İmplant ameliyatı yapıldı ve ardından mıknatıslı işitme cihazı takıldı. Tedavinin ardından Küçük Hira duymaya başladı. 7 Ağustos Salı günü küçük Hira, ablası İlayda Buse Erdağı ile birlikte Bahçelievler'de evlerinin önündeki parka gitti. İddiaya göre, Hira Su parkta bir süre oyun oynadı. Abla İlayda, küçük kardeşini oyun parkında tahterevalliye bindirdiği sırada kulağında cihaz olmadığını fark ederek önce kendi aramaya başladı, ardından polis ekiplerine durumu bildirdi. Polis ekipleri, oyun parkı ve iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olayla ilgili polisin araştırması devam ederken, Erdağı Ailesi Hira Su'yun yeniden duyabilmesi o cihazının yeniden devlet tarafından karşılanması istedi. KOKLEAR İMPLANT NEDİR? Koklear implant, iç kulakta meydana gelen sorunları gidermeye yarayan tıbbi bir cihaz olarak biliniyor. İşitme cihazları, sesin şiddetini yükseltirken koklerar implant, beyne ses sinyallerini göndermede problem yaşayan kokleanın görevlerini yerine getiriyor. Koklear İmplant, sesleri kodlanmış elektriksel uyarımlara dönüştürüyor.

