3 yaşındaki kız çocuğu dolmuşta annesinin kucağında öldü

Adana’da annesi tarafından hastaneden evine götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu, annesinin kucağında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’deki iç savaştan kaçan Emine Albarı Adana’ya sığındı. Kocasıyla birlikte burada kendilerine bir yaşam kuran Albarı’nın 3 yaşındaki kızı Fatma El Sahra bir süre önce rahatsızlandı. Kız çocuğu hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Bugün de anne kızını hastaneye kontrole götürdü. Daha sonra da dolmuş ile evine gitmek üzere yola çıktı. Anne, Pınar Mahallesi’ne geldiği sırada çocuğunun hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çocuğu ambulansa alarak müdahale etti ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ambulansın içinde gözyaşlarına boğulurken, polise haber verildi. Annesiyle birlikte ambulans içinde tekrar tedavi gördüğü hastaneye götürülen çocuk daha sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Çocuktan geriye yol kenarına bırakılan arabası kaldı. Suriyeli annenin yaşadığı acı olayı gören çocuk ve kadınlar da etkilendi.
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