3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

Niğde (AA) - Niğde'de bir apartmanın 6'ncı katından kucağında 3 yaşındaki kızıyla düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'ta meydana gelen olayda, Zeynep Ceylan, oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan kucağındaki 3 yaşındaki kızı Züleyha ile düştü.
Beton zemine çakılan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Züleyha Ceylan ise yaralandı.
Durumu ağır olan küçük Züleyha, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, kadının çocuğuyla nasıl düştüğüne ilişkin polis soruşturması sürüyor.
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