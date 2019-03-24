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3 yaşındaki kuzenlerin düşüp, öldüğü su kuyusu birkaç kez kapatılmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, oyun oynarken, su kuyusuna düşmesi sonucu hayatını kaybeden amca çocukları Hiranur (3) ve Hüseyin Eymen Yıldız'ın (3) köyünde büyük üzüntü yaşanıyor.

3 yaşındaki kuzenlerin düşüp, öldüğü su kuyusu birkaç kez kapatılmış

Hüsnü Ümit AVCI/YILDIZELİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, oyun oynarken, su kuyusuna düşmesi sonucu hayatını kaybeden amca çocukları Hiranur (3) ve Hüseyin Eymen Yıldız'ın (3) köyünde büyük üzüntü yaşanıyor. Kuyunun daha önce birkaç kez kapatıldığı; ancak şu an köyde bulunmayan tarla sahibi H.D. tarafından yeniden açıldığı belirtildi. Kuyu çevresinde ise üzücü olaya rağmen tedbir alınmadığı görüldü.
Olay, dün, Yıldızeli ilçesine bağlı İncetaş köyünde meydana geldi. İsmail Yıldız'ın kızı Hiranur ile Hasan Yıldız'ın oğlu Hüseyin Eymen Yıldız, evlerinin yakınlarında oyun oynarken, ortadan kayboldu. Yakınları tarafından çevrede aranan çocukların köydeki üstü açık su kuyusuna düştüğü belirlendi. Köylülerin kuyudan çıkardığı amca çocukları, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde, Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kuzenlerin ölümünün ardından İncetaş köylüleri büyük üzüntü yaşadı. Köy çocukları, bölgeye giderek, arkadaşlarının yaşamını yitirdiği kuyuya üzüntüyle baktı. Köyde yaşayan ve kuzenlerin akrabası olan Yasin Yıldız (14), "Kuyunun yanında Hiranur'un annesi Sudenaz bağırmaya başladı sonra babası geldi. Kız suyun yüzündeydi, babası kızı çıkardı. Diğer çocuk da kuyuda olabilir, düşüncesiyle köylüler, tırmıklarla aradı ve diğer çocuğu da çıkardılar. Kızın babası alıp, götürdü. Erkek olan sonradan bulundu. Dibine batmıştı" dedi.
Yasin Yıldız, kuyunun yıllar önce tarla sulamak için açıldığını ve 'Yılanlı Kuyu' olarak bilindiğini söyledi.
Öte yandan kuyunun daha önce birkaç kez kapatıldığı, ancak şu an köyde bulunmayan tarla sahibi H.D. tarafından yeniden açıldığı öne sürüldü. Kuyu çevresinde ise üzücü olaya rağmen tedbir alınmadığı görüldü.
OYUN OYNARKEN ÇEKİLEN VİDEOSU YÜREK BURKTU
Hayatını kaybeden minik Hiranur Yıldız'dan geri, yaklaşık 3 ay önce ağabeyi Halil ile evlerinde oyun oynarken, çekilen videosu kaldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Hiranur ile Hüseyin Eymen Yıldız'ın cenazeleri, öğle vakti köy camisinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

3 yaşındaki kuzenlerin düşüp, öldüğü su kuyusu birkaç kez kapatılmış3 yaşındaki kuzenlerin düşüp, öldüğü su kuyusu birkaç kez kapatılmış3 yaşındaki kuzenlerin düşüp, öldüğü su kuyusu birkaç kez kapatılmış3 yaşındaki kuzenlerin düşüp, öldüğü su kuyusu birkaç kez kapatılmış

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