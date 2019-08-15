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3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde lösemi teşhisi tanısı konulan 3 yaşındaki Ahmet’in itfaiyecilik hayalini, kendisine sürpriz yapan itfaiyeci erleri gerçekleştirildi.Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan İlknur ve Turan Yenen çiftinin 3 yaşındaki çocukları Ahmet Eren’e lösemi teşhisi konuldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde lösemi teşhisi tanısı konulan 3 yaşındaki Ahmet’in itfaiyecilik hayalini, kendisine sürpriz yapan itfaiyeci erleri gerçekleştirildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan İlknur ve Turan Yenen çiftinin 3 yaşındaki çocukları Ahmet Eren’e lösemi teşhisi konuldu. Küçük yaşta lösemi ile savaşan Ahmet Eren, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi onkoloji ünitesinde tedavi görüyor. Hastalığı nedeni ile sık sık hastaneye giden Ahmet Eren, itfaiyeci olmanın hayalini kuruyor. Ahmet Eren’in bu hayalini öğrenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

İtfaiye erleri küçük Ahmet’in hayalini gerçekleştirdi
Büyükşehir’e bağlı İzmit Yahyakaptan İtfaiye Grubu, Ahmet Eren’in hayalini gerçekleştirmek için ailesine ulaştı. Evin adresini öğrenen itfaiye ekipleri, Ahmet Eren’in hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı. İtfaiye ekipleri, Ahmet Eren’in evinin bulunduğu sokağa girdiklerinde araçların sirenlerini açtı. İtfaiye aracının siren sesini duyan Ahmet Eren, her şeyden habersiz sokağa fırladı. İtfaiye araçlarının evinin önünde durduğunu gören Ahmet Eren, şaşkınlığını gizleyemedi.

İtfaiye aracına binip mahalle turu attı
Ailesi ile birlikte itfaiye erlerini karşılayan Ahmet Eren’e itfaiyeci kıyafeti, kaskı ve oyuncak itfaiye arabası hediye edildi. Ahmet Eren daha sonra itfaiye aracına bindirildi. Hayalleri gerçekleşen lösemi hastası Ahmet Eren için itfaiye araçları ile kısa bir mahalle turuna çıkıldı. Minik Eren’in mutluluğu adeta yüzüne yansıdı.

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu
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