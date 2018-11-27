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3 yaşındaki Meriç’in bir gözü mavi, diğeri kahverengi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da bir gözü mavi, diğeri kahverengi olan 3 yaşındaki Meriç Eriş, görenleri şaşırtıyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da bir gözü mavi, diğeri kahverengi olan 3 yaşındaki Meriç Eriş, görenleri şaşırtıyor.

Köyceğiz ilçesinde ilaç firmasında ürün müdürü Suat Eriş ile boşandığı özel bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olan Dilek Işıkoğlu'nun kızı Meriç, bir gözünün kahverengi, diğerinin mavi olması nedeniyle gittiği her yerde dikkat çekiyor. Anne Işıkoğlu, "9 yaşında olan diğer kızım Ada'nın gözlerinde bir farklılık yok. Ancak Meriç'in ilk doğduğu günden bu yana gözlerinin ikisi de değişik renkte. Parkta oynarken ya da bir yere gezmeye gittiğimiz zaman gözlerini görenler şaşkınlık yaşıyor. Kimi aileler ise kızım ile selfie çekiyor. Gösterilen ilgiden hiç rahatsızlık duymuyorum" dedi.

FARKLI RENKTE OLMASININ NEDENİ

İnsanlarda nadir görülen gözlerin farklı renkte olması, heterokromi olarak adlandırılıyor. Saça, deriye ve göze rengini veren melanin pigmentinin iris tabakasındaki yoğunluğu ve dağılımı göz rengini belirliyor. Kahverengi göz melanin miktarının fazla olması, renkli göz ise melanin miktarının az olması anlamına geliyor. Her iki gözün iris tabakasında melanin yoğunluğu ya da miktarı farklı ise gözler de farklı renklerde oluyor. Göz renginin belirlenmesinden sorumlu genlerin anlatımında (DNA üzerindeki genetik bilgi kullanılarak işlevsel proteinler üretilmesi) meydana gelen değişiklikler, Waardenburg sendromu gibi hastalıklar ve doğum anında ya da yaşamın ileriki dönemlerinde gerçekleşen bir travma sonucunda kişilerde heterokromi görülebiliyor. Embriyo gelişimi sırasında iris tabakasındaki pigmentleşmede oluşan farklılıklar da heterokromiye neden olabiliyor.

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