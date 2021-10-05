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3 yaşındaki Merve ve 6 yaşındaki Arif'in kahreden ölümü

05.10.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Sason ilçesinde, oyun oynarken kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Merve Çelik, yaşamını yitirdi. Öte yandan Muğla'da da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif Coşkun hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ve kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

3 yaşındaki Merve ve 6 yaşındaki Arif'in kahreden ölümü

Batman'daki kaza, akşam saatlerinde Sason ilçesi Dörtbölük Mahallesi Şangirik mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre, oyun oynayan Merve Çelik'e çarptı.

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3 YAŞINDAKİ MERVE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'i kamyonun altından çıkardı. Yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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MUĞLA'DAKİ KAZADA 6 YAŞINDAKİ ARİF HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'daki kaza ise akşam saatlerinde Antalya-Muğla karayolu Döğüşbelen Kavşağı'nda meydana geldi. Köyceğiz'den Muğla istikametine seyir halinde olan Ümit G. (36) yönetimindeki kamyonet, kavşaktan bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Arif Coşkun'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Arif'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Döğüşbelen İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Arif Coşkun'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ümit G.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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trafik kazası
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