3 yaşındaki minik Esra'nın feci ölümü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan Esra Musluk, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Ağır yaralanan küçük kız ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Esra Musluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun ölümüyle ilgili Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. (DHA)

