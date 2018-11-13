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3 yaşındaki Miran, traktör römorkunun altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 18:48 | Son Güncelleme

İZMİT'te, traktörün yanında oyun oynayan Miran Yaşar (3), yokuşta bir anda hareket eden aracın römorkunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, traktörün yanında oyun oynayan Miran Yaşar (3), yokuşta bir anda hareket eden aracın römorkunun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, İzmit'in Çubuklubala köyünde meydana geldi. Orman işçisi Necmettin ve Türkan Yaşar çifti çalışırken, çocukları Miran iddiaya göre, yokuşta park halindeki traktörün yanında oyun oynamaya başladı. Ancak, yokuştaki araç bir anda hareket etti. Küçük Miran, hareket eden araca bağlı römorkun tekerleri altında kaldı. Miran Yaşar olay yerinde yaşamını yitirdi.
Miran'ın cansız bedeni, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Miran Yaşar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

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